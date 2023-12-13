Клуб Миколенко интересуется защитником Ювентуса

Клуб Виталия Миколенко «Эвертон» проявляет интерес к центральному защитнику туринского «Ювентуса» Федерико Гатти. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Также на Гатти претендует еще один английской клуб – «Ноттингем Форест». Переход игрока возможен уже во время январского трансферного окна. Трансферная стоимость 25-летнего защитника сборной Италии оценивается в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Гатти 3 гола в 13 матчах Серии А за «Ювентус». Лишь в октябре он продлил контракт с клубом до лета 2028 года.