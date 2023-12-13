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13 декабря 2023, 16:15 | Обновлено 13 декабря 2023, 17:27
443
0

Юношеская Лига УЕФА. Порту – Шахтер: известны составы команд

Матч состоится на базе португальского клуба в Вилья-Нова-де-Гайя

13 декабря 2023, 16:15 | Обновлено 13 декабря 2023, 17:27
443
0
Юношеская Лига УЕФА. Порту – Шахтер: известны составы команд

В среду, 13 декабря, «Шахтер» U19 сыграет на выезде в заключительном туре группового турнира Юношеской Лиги УЕФА.

Соперником подопечных Алексея Белика станет португальский «Порту». Тем временем стали известны стартовые составы команд.

«Порту»: Гонсало Рибейро – Мартин Фернандеш, Габриэль Брас, Луис Гомес, Динис Родригес – Андре Оливейра, Жоау Тейшейра, Родриго Мора – Гонсало Соуза, Анья Канде, Жорже Мейрелеш.

«Шахтер»: Барченко – Дрозд, Башматин, Данковский, Огарков – Лосенко, Ющенко, Сметана, Цуканов, Ломаха – Савин.

Напомним, что матч на тренировочной базе «Порту» в Вилья-Нова-де-Гайя начнется в 16:30.

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Источник Sport.ua
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