Юношеская Лига УЕФА. Порту – Шахтер: известны составы команд

В среду, 13 декабря, «Шахтер» U19 сыграет на выезде в заключительном туре группового турнира Юношеской Лиги УЕФА.

Соперником подопечных Алексея Белика станет португальский «Порту». Тем временем стали известны стартовые составы команд.

«Порту»: Гонсало Рибейро – Мартин Фернандеш, Габриэль Брас, Луис Гомес, Динис Родригес – Андре Оливейра, Жоау Тейшейра, Родриго Мора – Гонсало Соуза, Анья Канде, Жорже Мейрелеш.

«Шахтер»: Барченко – Дрозд, Башматин, Данковский, Огарков – Лосенко, Ющенко, Сметана, Цуканов, Ломаха – Савин.

Напомним, что матч на тренировочной базе «Порту» в Вилья-Нова-де-Гайя начнется в 16:30.