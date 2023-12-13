Юношеская Лига УЕФА. Порту – Шахтер: известны составы команд
Матч состоится на базе португальского клуба в Вилья-Нова-де-Гайя
В среду, 13 декабря, «Шахтер» U19 сыграет на выезде в заключительном туре группового турнира Юношеской Лиги УЕФА.
Соперником подопечных Алексея Белика станет португальский «Порту». Тем временем стали известны стартовые составы команд.
«Порту»: Гонсало Рибейро – Мартин Фернандеш, Габриэль Брас, Луис Гомес, Динис Родригес – Андре Оливейра, Жоау Тейшейра, Родриго Мора – Гонсало Соуза, Анья Канде, Жорже Мейрелеш.
«Шахтер»: Барченко – Дрозд, Башматин, Данковский, Огарков – Лосенко, Ющенко, Сметана, Цуканов, Ломаха – Савин.
Напомним, что матч на тренировочной базе «Порту» в Вилья-Нова-де-Гайя начнется в 16:30.
⚒ Наш склад на матч Юнацької ліги УЄФА з «Порту».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 13, 2023
⚽️ #ПортуШахтар
⏰ 16:30 (15:30 CET)
📺 Пряма трансляція – у застосунку FC Shakhtar та на офіційному сайті клубу: https://t.co/rI9Juc91DI#Shakhtar #UYL pic.twitter.com/x9ax2XUozO
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