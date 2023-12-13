Президент Анкарагюджю и еще двое людей арестованы за нападение на арбитра
Чемпионат Турции возобновится 19 декабря
Президента «Анкарагюджю» Фарука Коджу и еще двоих подозреваемых поместили под стражу за нападение на арбитра после матча чемпионата Турции между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1). Как видно на видео, функционер нанес рефери удар по лицу рукой, а двое других били арбитра ногами по голове, когда тот упал на газон и прикрывался руками.
«Фарук Коджа и еще двое людей арестованы ранение официального лица. Расследование ведется тщательно», – отметил министр юстиции Турции Йилмаз Тундж.
Также стало известно, когда возобновится чемпионат страны, приостановленный после данного инцидента. Согласно информации, следующий тур стартует 19 декабря.
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