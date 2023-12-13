Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Анкарагюджю и еще двое людей арестованы за нападение на арбитра
Турция
13 декабря 2023, 15:13 | Обновлено 13 декабря 2023, 15:15
570
1

Президент Анкарагюджю и еще двое людей арестованы за нападение на арбитра

Чемпионат Турции возобновится 19 декабря

13 декабря 2023, 15:13 | Обновлено 13 декабря 2023, 15:15
570
1
Президент Анкарагюджю и еще двое людей арестованы за нападение на арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine

Президента «Анкарагюджю» Фарука Коджу и еще двоих подозреваемых поместили под стражу за нападение на арбитра после матча чемпионата Турции между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1). Как видно на видео, функционер нанес рефери удар по лицу рукой, а двое других били арбитра ногами по голове, когда тот упал на газон и прикрывался руками.

«Фарук Коджа и еще двое людей арестованы ранение официального лица. Расследование ведется тщательно», – отметил министр юстиции Турции Йилмаз Тундж.

Также стало известно, когда возобновится чемпионат страны, приостановленный после данного инцидента. Согласно информации, следующий тур стартует 19 декабря.

По теме:
Нападение на судью в Турции – не случайность. Такой инцидент давно назревал
Избитый турецкий арбитр рассказал, что кричал ему президент Анкарагюджю
Президент Анкарагюджю – об избиении арбитра: «Хотел плюнуть ему в лицо»
чемпионат Турции по футболу Анкарагюджю Ризеспор
Источник Reuters
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ
Футбол | 13 декабря 2023, 01:25 0
Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ
Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ

«Орлы» переиграли «РБ Зальцбург» 3:1 и вышли в евровесну

«Ноги работают быстрее мозга». Экс-защитник Челси раскритиковал Мудрика
Футбол | 13 декабря 2023, 10:19 7
«Ноги работают быстрее мозга». Экс-защитник Челси раскритиковал Мудрика
«Ноги работают быстрее мозга». Экс-защитник Челси раскритиковал Мудрика

Джейсон Канди – об игре украинца

«Дешевая альтернатива Пихаленку». Полесье хочет подписать игрока Динамо
Футбол | 12.12.2023, 19:50
«Дешевая альтернатива Пихаленку». Полесье хочет подписать игрока Динамо
«Дешевая альтернатива Пихаленку». Полесье хочет подписать игрока Динамо
Три игрока УПЛ попали в рейтинг самых быстрых футболистов мира
Футбол | 13.12.2023, 11:59
Три игрока УПЛ попали в рейтинг самых быстрых футболистов мира
Три игрока УПЛ попали в рейтинг самых быстрых футболистов мира
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Футбол | 12.12.2023, 17:44
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
вз*бати їх на повну!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
11.12.2023, 23:30 17
Футбол
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
13.12.2023, 03:50
Футбол
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
11.12.2023, 17:45 84
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
13.12.2023, 11:28
Другие виды
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
13.12.2023, 06:27
Футбол
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
12.12.2023, 13:41 9
Футбол
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
11.12.2023, 20:47 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
12.12.2023, 07:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем