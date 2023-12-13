ВИДЕО. Ярмоленко показал, как восстанавливается после травмы

Атакующий вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко показал в соцсетях, как проходит его восстановление после серьезной травмы.

«Шаг за шагом», – подписал футболист короткое видео из спортзала, опубликованное в сториз Instagram.

Напомним, что Ярмоленко восстанавливается с начала октября, когда ему была сделана операция на колене. По прогнозам динамовских врачей, срок восстановления после нее займет у футболиста до четырех месяцев – то есть, в феврале Андрей уже должен вернуться в общую группу.