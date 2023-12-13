Экс-форвард Динамо обошел Роналду и Левандовски по индексу результативности

Бывший нападающий киевского «Динамо» Илья Шкурин, ныне выступающий в чемпионате Польши за «Сталь» из города Мелец, попал в топ-100 рейтинга самых результативных футболистов.

Международная организация CIES Football Observatory проанализировала показатели форвардов из 65 лучших лиг мира в нынешнем сезоне. Показатель результативности рассчитывался путём умножения количества голов, забитых во внутренней лиге за 90 минут, на коэффициент реализации ударов. Результат корректировался с учетом спортивного уровня сыгранных матчей. Учитывались только игроки, сыгравшие в этом сезоне не менее 720 минут.

В итоге исследователи поставили Шкурина, забившего в 17 матчах Экстраклассы 8 мячей, на 54-е место. Примечательно, что 55-м стал Криштиану Роналду из «Аль-Насра», а форвард «Барселоны» Роберт Левандовски – лишь 78-м. Добавим, что первое место в списке занял англичанин Гарри Кейн из мюнхенской «Баварии».