В чемпионате Уэльса с команды сняли 141 очко

В чемпионате Уэльса произошла уникальная ситуация. С клуба высшего дивизиона страны «Понтиприд Юнайтед» сняли очки. Казалось бы, обычная практика, но впечатляет само наказание – 141 очко!

Как сообщает Daily Star, «Понтиприд Юнайтед» был признан виновным в 18 нарушениях. В частности, к ним относятся отсутствие выплат игрокам и невыполнение контрактных обязательств, а также использование незарегистрированных или неправильно зарегистрированных футболистов. Отмечается, что дело было рассмотрено после жалобы потерпевших футболистов в Федерацию футбола Уэльса.

В итоге было принято беспрецедентное решение, правда, есть определенный нюанс. На данный момент с клуба сняли шесть очков, из-за чего «Понтиприд Юнайтед» опустился на последнее место в турнирной таблице, а еще 135 могут отнять в том случае, если клуб будет использовать незарегистрированных футболистов и во время следующего сезона.