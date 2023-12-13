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13 декабря 2023, 06:43 | Обновлено 13 декабря 2023, 07:36
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Определены полуфиналисты Кубка лиги ОАЭ. Бывшая команда Реброва – на высоте

Аль-Айн по сумме двух матчей обыграл Аль-Наср и вышел в 1/2 финала

13 декабря 2023, 06:43 | Обновлено 13 декабря 2023, 07:36
154
0
Определены полуфиналисты Кубка лиги ОАЭ. Бывшая команда Реброва – на высоте
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились четвертьфиналы и определены полуфиналисты Кубка лиги ОАЭ по футболу.

Аль-Айн, бывшая команда коуча Сергея Реброва и форварда Андрея Ярмоленко, по сумме двух матчей обыграл Аль-Наср и вышел в 1/2 финала.

В полуфиналы пробились Аль-Иттихад Кальба, Аль-Вахда, Аль-Васл, Аль-Айн.

Кубок лиги ОАЭ по футболу

1/4 финала, ответные матчи

  • 18.11. 17:30. Аль-Иттихад Кальба – Аль-Шарджа – 2:1 (первый матч – 3:2)
  • 11.12. 14:45. Аль-Вахда – Аль-Джазира – 4:2 (первый матч – 1:2)
  • 11.12. 17:30. Аль-Васл – Аль-Ахли Дубай – 3:0 (первый матч – 3:2)
  • 12.12. 17:30. Аль-Айн – Аль-Наср – 1:2 (первый матч – 2:0)
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Источник Sport.ua
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