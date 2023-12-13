Определены полуфиналисты Кубка лиги ОАЭ. Бывшая команда Реброва – на высоте

Завершились четвертьфиналы и определены полуфиналисты Кубка лиги ОАЭ по футболу.

Аль-Айн, бывшая команда коуча Сергея Реброва и форварда Андрея Ярмоленко, по сумме двух матчей обыграл Аль-Наср и вышел в 1/2 финала.

В полуфиналы пробились Аль-Иттихад Кальба, Аль-Вахда, Аль-Васл, Аль-Айн.

Кубок лиги ОАЭ по футболу

1/4 финала, ответные матчи