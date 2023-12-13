13 декабря в 16:30 проходит матч 5-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Порту» U-19 и «Шахтер» U-19 .

Команды встречаются на стадионе «Жорже Сампаю» в португальском городе Вила-Нова-де-Гая.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом поединке 6-го тура в группе H в 15:00 играют «Антверпен» U-19 и «Барселона» U-19.

Донецкая команда имеет 6 очков после 5 туров (3-е место) и потеряла шансы на выход в весенний раунд турнира.

Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица

Порту U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.