Порту U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 декабря в 16:30 матч 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
13 декабря в 16:30 проходит матч 5-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Порту» U-19 и «Шахтер» U-19 .
Команды встречаются на стадионе «Жорже Сампаю» в португальском городе Вила-Нова-де-Гая.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В другом поединке 6-го тура в группе H в 15:00 играют «Антверпен» U-19 и «Барселона» U-19.
Донецкая команда имеет 6 очков после 5 туров (3-е место) и потеряла шансы на выход в весенний раунд турнира.
Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица
Порту U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.
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