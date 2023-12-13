Другие новости13 декабря 2023, 03:10 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря
Важные события во всех видах спорта
13 декабря 2023, 03:10 |
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В среду, 13 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45 Црвена Звезда – Манчестер Сити
22:00 Антверпен – Барселона
22:00 Боруссия Дортмунд – ПСЖ
22:00 Ньюкасл – Милан
22:00 Порту – Шахтер
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