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13 декабря 2023, 03:10 |
18
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря

Важные события во всех видах спорта

13 декабря 2023, 03:10 |
18
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 13 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Црвена Звезда – Манчестер Сити

Favbet 7.80 – 5.19 – 1.44

22:00 Антверпен – Барселона

Favbet 5.65 – 4.57 – 1.61

22:00 Боруссия Дортмунд – ПСЖ

Favbet 3.84 – 4.21 – 1.93

22:00 Ньюкасл – Милан

Favbet 1.97 – 4.01 – 3.88

22:00 Порту – Шахтер

Favbet 1.48 – 4.83 – 7.50

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Источник Sport.ua
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