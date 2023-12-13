ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря

В среду, 13 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Црвена Звезда – Манчестер Сити

7.80 – 5.19 – 1.44

22:00 Антверпен – Барселона

5.65 – 4.57 – 1.61

22:00 Боруссия Дортмунд – ПСЖ

3.84 – 4.21 – 1.93

22:00 Ньюкасл – Милан

1.97 – 4.01 – 3.88

22:00 Порту – Шахтер

1.48 – 4.83 – 7.50