Шансов на евровесну мало. Трубин выйдет в основе на матч Лиги чемпионов

Бенфика в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет с Зальцбургом. В основе португальской команде выйдет украинский вратарь Анатолий Трубин.

Для Трубина это будет шестой матч ЛЧ в сезоне.

Орлы подходят к финалу этапа на последнем месте с 1 набранным очком. У Зальцбурга 4 пункта и третья позиция. Первый матч между командами австрийцы выиграли 2:0.