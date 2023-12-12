Лига чемпионов12 декабря 2023, 20:58 |
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Шансов на евровесну мало. Трубин выйдет в основе на матч Лиги чемпионов
Бенфика является аутсайдером
12 декабря 2023, 20:58 |
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Бенфика в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет с Зальцбургом. В основе португальской команде выйдет украинский вратарь Анатолий Трубин.
Для Трубина это будет шестой матч ЛЧ в сезоне.
Орлы подходят к финалу этапа на последнем месте с 1 набранным очком. У Зальцбурга 4 пункта и третья позиция. Первый матч между командами австрийцы выиграли 2:0.
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