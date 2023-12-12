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  4. Шансов на евровесну мало. Трубин выйдет в основе на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
12 декабря 2023, 20:58 |
1204
0

Шансов на евровесну мало. Трубин выйдет в основе на матч Лиги чемпионов

Бенфика является аутсайдером

12 декабря 2023, 20:58 |
1204
0
Шансов на евровесну мало. Трубин выйдет в основе на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бенфика в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет с Зальцбургом. В основе португальской команде выйдет украинский вратарь Анатолий Трубин.

Для Трубина это будет шестой матч ЛЧ в сезоне.

Орлы подходят к финалу этапа на последнем месте с 1 набранным очком. У Зальцбурга 4 пункта и третья позиция. Первый матч между командами австрийцы выиграли 2:0.

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Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин РБ Зальцбург стартовые составы
Источник Sport.ua
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