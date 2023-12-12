Евгений ЧЕБЕРКО: «Самолет, машина – в США встретили так, будто я звезда»
Украинец завоевал первый трофей в карьере
Украинский защитник Евгений Чеберко в составе «Коламбуса» выиграл чемпионат МЛС. Игрок рассказал о том, как проходили его первые месяцы в США.
«Коламбус» где-то миллион за меня заплатил «Осиеку». Я был в шоке, потому что летел в США бизнес-классом впервые в жизни, встретили меня на машине там. Как будто я суперзвезда и приехал в США».
«Тренер мне сказал, что выбрал меня среди ряда кандидатов. Первые месяцы я был зол на себя, потому что не был готов и не играл. Мне нужно было время».
«После победы я плакал, потому что это мой первый трофей. А также из-за ситуации в Украине, где люди находятся в ужасной ситуации».
«Карьеру я продолжу в «Коламбусе», здесь начну новый чемпионат. Я сыграл мало матчей, поэтому чувствую, что сделал меньше, чем мои партнеры для завоевания титула», — сказал Чеберко.
Игрок успел провести в сезоне МЛС 9 матчей.
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