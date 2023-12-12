Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений ЧЕБЕРКО: «Самолет, машина – в США встретили так, будто я звезда»
Major League Soccer
12 декабря 2023, 20:12 |
823
0

Евгений ЧЕБЕРКО: «Самолет, машина – в США встретили так, будто я звезда»

Украинец завоевал первый трофей в карьере

12 декабря 2023, 20:12 |
823
0
Евгений ЧЕБЕРКО: «Самолет, машина – в США встретили так, будто я звезда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

Украинский защитник Евгений Чеберко в составе «Коламбуса» выиграл чемпионат МЛС. Игрок рассказал о том, как проходили его первые месяцы в США.

«Коламбус» где-то миллион за меня заплатил «Осиеку». Я был в шоке, потому что летел в США бизнес-классом впервые в жизни, встретили меня на машине там. Как будто я суперзвезда и приехал в США».

«Тренер мне сказал, что выбрал меня среди ряда кандидатов. Первые месяцы я был зол на себя, потому что не был готов и не играл. Мне нужно было время».

«После победы я плакал, потому что это мой первый трофей. А также из-за ситуации в Украине, где люди находятся в ужасной ситуации».

«Карьеру я продолжу в «Коламбусе», здесь начну новый чемпионат. Я сыграл мало матчей, поэтому чувствую, что сделал меньше, чем мои партнеры для завоевания титула», — сказал Чеберко.

Игрок успел провести в сезоне МЛС 9 матчей.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры
Серхи РОБЕРТО: «Хотел бы поиграть в МЛС»
Чемпион Европы Джорджо Кьеллини решил завершить игровую карьеру
Евгений Чеберко Коламбус Крю Major League Soccer (MLS)
Источник ВЗбирна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»
Футбол | 11 декабря 2023, 20:13 20
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»

Итальянец определился с вратарем на матч Лиги чемпионов

С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
Футбол | 12 декабря 2023, 13:41 7
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ

Издание FourFourTwo назвало Андрея Воронина одним из худших футболистов в истории АПЛ

Шевченко заявил, что принял предложение баллотироваться в президенты УАФ
Футбол | 12.12.2023, 18:51
Шевченко заявил, что принял предложение баллотироваться в президенты УАФ
Шевченко заявил, что принял предложение баллотироваться в президенты УАФ
«Дешевая альтернатива Пихаленку». Полесье хочет подписать игрока Динамо
Футбол | 12.12.2023, 19:50
«Дешевая альтернатива Пихаленку». Полесье хочет подписать игрока Динамо
«Дешевая альтернатива Пихаленку». Полесье хочет подписать игрока Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
Футбол | 12.12.2023, 07:30
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
11.12.2023, 00:03 97
Футбол
Хирн назвал топ-5 боксеров современности. Нашлось ли там место для Усика?
Хирн назвал топ-5 боксеров современности. Нашлось ли там место для Усика?
11.12.2023, 11:48 3
Бокс
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
11.12.2023, 01:20 7
Футбол
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
11.12.2023, 05:35 1
Футбол
Украинские спортсмены записали обращение после скандального решения МОК
Украинские спортсмены записали обращение после скандального решения МОК
10.12.2023, 16:59 3
Олимпийские игры
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
11.12.2023, 15:29 22
Футбол
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
11.12.2023, 20:47 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем