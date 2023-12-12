Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо провалило часть сезона, мы расслабились»

Хавбек Виталий Буяльский оценил первую часть сезона «Динамо». После не слишком удачной осени у команды сменился тренер, а замена Мирчи Луческу на Александра Шовковского помогла киевлянам.

«Середину этой части сезона провалили. То, что случилось, то случилось. Расслабились где-то. Уже сейчас и желание появилось, и добивались результата с новым тренером».

«При Шовковским легче тренировки не стали, но другие упражнения теперь. Мы к этому не привыкли еще, интересно это», – сказал Буяльский.

Ранее первую половину сезона оценил президент клуба Игорь Суркис.