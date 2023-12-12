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  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо провалило часть сезона, мы расслабились»
Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 19:30 |
647
3

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо провалило часть сезона, мы расслабились»

Лидер команды согласен, что осени получилась неудачной

12 декабря 2023, 19:30 |
647
3
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо провалило часть сезона, мы расслабились»
ФК Динамо Киев. Виталия Буяльский

Хавбек Виталий Буяльский оценил первую часть сезона «Динамо». После не слишком удачной осени у команды сменился тренер, а замена Мирчи Луческу на Александра Шовковского помогла киевлянам.

«Середину этой части сезона провалили. То, что случилось, то случилось. Расслабились где-то. Уже сейчас и желание появилось, и добивались результата с новым тренером».

«При Шовковским легче тренировки не стали, но другие упражнения теперь. Мы к этому не привыкли еще, интересно это», – сказал Буяльский.

Ранее первую половину сезона оценил президент клуба Игорь Суркис.

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Динамо Киев Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 3
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Maximus
Виталик, да вы расслабленные уже года 3 как. Про Еврокубки вообще молчу. Имея такую инфраструктуру и базу, так играть как вы это просто стыд и позор.
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0
BekXan
Не розумію на що доросла людина робить з себе дурня?Ну до чого  тут розслабилися ?Причина очевидна  була,Луческу !
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0
Лига конференций без динамо
Можете и дальше расслабляться,Суркис сказал что после перерыва все будет хорошо  новые шубы завезёт с Монако возможно за бронзу поборетесь 
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-5
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