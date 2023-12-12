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  4. Матч без турнирной мотивации. Зинченко остался в запасе Арсенала на игру ЛЧ
Лига чемпионов
12 декабря 2023, 18:45 |
302
0

Матч без турнирной мотивации. Зинченко остался в запасе Арсенала на игру ЛЧ

Украинец не выйдет с первых минут

12 декабря 2023, 18:45 |
302
0
Матч без турнирной мотивации. Зинченко остался в запасе Арсенала на игру ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В 19:45 Арсенал на выезде закроет групповой этап Лиги чемпионов матчем против ПСВ. Украинец Александр Зинченко остался в запасе, а лондонцы сыграют частично резервным составом.

Команда Микеля Артеты уже обеспечила себе первое место в группе.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Зинченко провел 4 матча.

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Арсенал Лондон ПСВ Лига чемпионов Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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