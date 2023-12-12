Матч без турнирной мотивации. Зинченко остался в запасе Арсенала на игру ЛЧ

В 19:45 Арсенал на выезде закроет групповой этап Лиги чемпионов матчем против ПСВ. Украинец Александр Зинченко остался в запасе, а лондонцы сыграют частично резервным составом.

Команда Микеля Артеты уже обеспечила себе первое место в группе.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Зинченко провел 4 матча.