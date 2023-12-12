Лига чемпионов12 декабря 2023, 18:45 |
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Матч без турнирной мотивации. Зинченко остался в запасе Арсенала на игру ЛЧ
Украинец не выйдет с первых минут
12 декабря 2023, 18:45 |
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В 19:45 Арсенал на выезде закроет групповой этап Лиги чемпионов матчем против ПСВ. Украинец Александр Зинченко остался в запасе, а лондонцы сыграют частично резервным составом.
Команда Микеля Артеты уже обеспечила себе первое место в группе.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Зинченко провел 4 матча.
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