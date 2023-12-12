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  4. Жан ПО: «Вернидуб – лучший после Лобановского»
Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 17:21 |
313
0

Жан ПО: «Вернидуб – лучший после Лобановского»

Полузащитник «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов

12 декабря 2023, 17:21 |
313
0
Жан ПО: «Вернидуб – лучший после Лобановского»
ФК Кривбасс. Жан По

Полузащитник «Кривбасса» Жан-Морель По ответил на 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Криштиану Роналду.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Реал» Мадрид.

– Тренер номер один в мире?

– Жозе Моуринью.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– Каирский международный стадион, в Египте.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Сериал о Дэвиде Бекхэме.

– Лучшее восстановление после матча?

– Сходить вкусно поесть в ресторан с друзьями.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– «Кривбасс» Кривой Рог.

– Ваша футбольная мечта?

– Играть за мадридский «Реал».

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Юрий Вернидуб.

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Жан-Морель По Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Криштиану Роналду Жозе Моуриньо Реал Мадрид
Источник ФК Кривбасс
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