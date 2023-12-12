Жан ПО: «Вернидуб – лучший после Лобановского»
Полузащитник «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов
Полузащитник «Кривбасса» Жан-Морель По ответил на 10 футбольных вопросов.
– Лучший игрок всех времен?
– Криштиану Роналду.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– «Реал» Мадрид.
– Тренер номер один в мире?
– Жозе Моуринью.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– Каирский международный стадион, в Египте.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Сериал о Дэвиде Бекхэме.
– Лучшее восстановление после матча?
– Сходить вкусно поесть в ресторан с друзьями.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– «Кривбасс» Кривой Рог.
– Ваша футбольная мечта?
– Играть за мадридский «Реал».
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Юрий Вернидуб.
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