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  4. Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Матч против Шахтера – это финал»
Лига чемпионов
12 декабря 2023, 16:20 |
739
0

Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Матч против Шахтера – это финал»

«Драконы» серьезно настраиваются на противостояние с «горняками» в Лиге чемпионов

12 декабря 2023, 16:20 |
739
0
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Матч против Шахтера – это финал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау на предматчевом общении с журналистами поделился ожиданиями от завтрашнего противостояния с «Шахтером» в рамках шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я думаю, что это финал. И мы хорошо справляемся с финалами. Это финал в этом соревновании. В понедельник у нас будет финал чемпионата и так далее. Мы живем за счет этих финалов в этом клубе. Любое потерянное очко очень сильно расстраивает нас. Мы проиграли «Эшторилу» и остались за бортом Кубка лиги. Мы привыкли к такому давлению, это хорошее давление. Здесь, в этом клубе, отдавать все недостаточно, необходимо действовать на пределе возможностей. Мы знаем о важности игры, но более того, это наша ежедневная работа. Мы подходим к матчу именно с такой мотивацией и преданностью делу. Затем все начинает происходить естественным образом. Многое зависит от игры, как и от нашей компетентности и того, что мы определяем как стратегию. Зная, что мы не можем угадать, что сделает «Шахтер», мы можем быть готовы к разным сценариям в разные моменты игры. Если мы будем компетентны, я убежден, что дела пойдут хорошо», - заявил Консейсау.

Матч «Порту» - «Шахтер» состоится 13 декабря. Его начало запланировано на 22:00. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «горняков» устроит только победа.

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Источник O Jogo
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