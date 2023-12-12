ВИДЕО. Бурная реакция игроков из 4-й лиги на попадание на Реал в Кубке

Настоящим праздником стала жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании для скромного клуба «Арандина», выступающего в четвертом по силе дивизионе страны.

На этой стадии «Арандине» выпала честь сыграть с 20-кратным обладателем трофея – мадридским «Реалом». Радость футболистов, с которой были встречены итоги жеребьевки для команды, надо просто видеть.

Отметим, что «Арандина» в нынешнем розыгрыше турнира уже преодолела две стадии, выбив из борьбы «Реал Мурсию» (1:0) и представителя Ла Лиги «Кадис» (2:1). А вот «Реал» только начинает свое выступление в Кубке Испании с 1/16 финала.