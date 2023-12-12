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Испания
12 декабря 2023, 16:10 | Обновлено 12 декабря 2023, 16:11
954
1

ВИДЕО. Бурная реакция игроков из 4-й лиги на попадание на Реал в Кубке

На предыдущей стадии «Арандина» выбила из турнира другой клуб Ла Лиги «Кадис»

12 декабря 2023, 16:10 | Обновлено 12 декабря 2023, 16:11
954
1
ВИДЕО. Бурная реакция игроков из 4-й лиги на попадание на Реал в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Настоящим праздником стала жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании для скромного клуба «Арандина», выступающего в четвертом по силе дивизионе страны.

На этой стадии «Арандине» выпала честь сыграть с 20-кратным обладателем трофея – мадридским «Реалом». Радость футболистов, с которой были встречены итоги жеребьевки для команды, надо просто видеть.

Отметим, что «Арандина» в нынешнем розыгрыше турнира уже преодолела две стадии, выбив из борьбы «Реал Мурсию» (1:0) и представителя Ла Лиги «Кадис» (2:1). А вот «Реал» только начинает свое выступление в Кубке Испании с 1/16 финала.

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Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Реал Мурсия Кадис
Источник Sport.ua
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MrStepanovM .
мріють надрати дупу Анчелотті
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