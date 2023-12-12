Эрик ТЕН ХАГ – о матче с Баварией: «Мы можем победить любого»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» верит в победу над немецким грандом
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит в победу над мюнхенской «Баварией» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов:
«Мы можем победить кого угодно. Сегодня мы должны побеждать, мы можем это сделать. Вспомните матчи против «Челси» и «Эвертона». Даже против «Галатасарая». Наша команда может выступать на действительно высоком уровне... Я уверен, что мы готовы к игре».
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» состоится уже сегодня, 12 декабря в 22:00 по киевскому времени. Для выхода в плей-офф ЛЧ «дьяволам» надо не только выигрывать «Баварию», но и надеяться на ничью в параллельном матче «Копенгаген» – «Галатасарай».
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