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  4. Эрик ТЕН ХАГ – о матче с Баварией: «Мы можем победить любого»
Лига чемпионов
12 декабря 2023, 16:21 |
226
3

Эрик ТЕН ХАГ – о матче с Баварией: «Мы можем победить любого»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» верит в победу над немецким грандом

12 декабря 2023, 16:21 |
226
3
Эрик ТЕН ХАГ – о матче с Баварией: «Мы можем победить любого»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит в победу над мюнхенской «Баварией» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Мы можем победить кого угодно. Сегодня мы должны побеждать, мы можем это сделать. Вспомните матчи против «Челси» и «Эвертона». Даже против «Галатасарая». Наша команда может выступать на действительно высоком уровне... Я уверен, что мы готовы к игре».

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» состоится уже сегодня, 12 декабря в 22:00 по киевскому времени. Для выхода в плей-офф ЛЧ «дьяволам» надо не только выигрывать «Баварию», но и надеяться на ничью в параллельном матче «Копенгаген» – «Галатасарай».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Бавария Лига чемпионов
Источник Фабрицио Романо
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Burevestnik
йпрст...   нах він про Челсі каже? 
Челсі другий рік - типічний середняк АПЛ, якого трахнули вже 7 раз  як і МЮ.   
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grifon.
При Фергі могли
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0
cooperchack
Помнится только матч против Борнмута
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0
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