Эрик ТЕН ХАГ – о матче с Баварией: «Мы можем победить любого»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит в победу над мюнхенской «Баварией» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Мы можем победить кого угодно. Сегодня мы должны побеждать, мы можем это сделать. Вспомните матчи против «Челси» и «Эвертона». Даже против «Галатасарая». Наша команда может выступать на действительно высоком уровне... Я уверен, что мы готовы к игре».

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» состоится уже сегодня, 12 декабря в 22:00 по киевскому времени. Для выхода в плей-офф ЛЧ «дьяволам» надо не только выигрывать «Баварию», но и надеяться на ничью в параллельном матче «Копенгаген» – «Галатасарай».