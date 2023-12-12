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  4. Стало известно, что будет с Луисом Энрике при вылете ПСЖ из Лиги чемпионов
Лига чемпионов
12 декабря 2023, 15:45 |
507
0

Стало известно, что будет с Луисом Энрике при вылете ПСЖ из Лиги чемпионов

Как это не удивительно, испанскому специалисту не грозит увольнение

12 декабря 2023, 15:45 |
507
0
Стало известно, что будет с Луисом Энрике при вылете ПСЖ из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанцу Луису Энрике не стоит бояться увольнения из французского ПСЖ в случае прекращения выступления парижан в Лиге чемпионов.

Как сообщает L`Equipe, руководство клуба решило больше не реагировать на отдельные провалы, а будет строить клуб и команду на долгосрочную перспективу. По информации источника, у Энрике имеется полный карт-бланш и ему дадут построить собственный проект, поскольку видят, что именно он может дать команде необходимый менталитет. А вот виновником провала в текущем групповом турнире сделали спортивного советника клуба Луиша Кампуша, по инициативе которого принимались неправильные решения.

Напомним, что в заключительном туре ПСЖ сыграет на выезде с дортмундской «Боруссией», гарантировавшей себе выход в плей-офф. Парижане на данный момент опережают идущие позади «Милан» и «Ньюкасл» на два очка.

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Боруссия Д - ПСЖ Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов Луис Энрике Луиш Кампуш Милан Ньюкасл
Источник L'Equipe
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