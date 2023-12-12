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Лига конференций
12 декабря 2023, 15:19 | Обновлено 12 декабря 2023, 15:46
158
0

Зарю и Брейдаблик в Лиге конференций рассудят чехи

Томаш Клима уже пересекался с украинской командой в этом сезоне

12 декабря 2023, 15:19 | Обновлено 12 декабря 2023, 15:46
158
0
Зарю и Брейдаблик в Лиге конференций рассудят чехи
Česke Noviny. Томаш Клима

На матче 6-го тура группового турнира Лиги конференций между луганской «Зарей» и исландским «Брейдабликом» будет работать бригада арбитров из Чехии во главе с 35-летним Томашем Климой.

На поединках международного уровня рефери работает с 2021 года, а в нынешнем сезоне уже зафиксировал выездную победу львовского «Руха» над датским «Мидтьюлландом» в ответном матче плей-офф раунда Юношеской Лиги УЕФА (правда, в первом матче подопечные Виталия Пономарева были разгромлены – 0:4).

Ассистенты арбитра – Ян Патак, Петр Чалетка.

Четвертый арбитр – Ян Вшетечка.

Арбитр VAR – Мирослав Зелинка, ассистент арбитра VAR – Онджей Берка.

Напомним, что матч «Заря» – «Брейдаблик» пройдет 14 декабря в польском Люблине, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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