Зарю и Брейдаблик в Лиге конференций рассудят чехи
Томаш Клима уже пересекался с украинской командой в этом сезоне
На матче 6-го тура группового турнира Лиги конференций между луганской «Зарей» и исландским «Брейдабликом» будет работать бригада арбитров из Чехии во главе с 35-летним Томашем Климой.
На поединках международного уровня рефери работает с 2021 года, а в нынешнем сезоне уже зафиксировал выездную победу львовского «Руха» над датским «Мидтьюлландом» в ответном матче плей-офф раунда Юношеской Лиги УЕФА (правда, в первом матче подопечные Виталия Пономарева были разгромлены – 0:4).
Ассистенты арбитра – Ян Патак, Петр Чалетка.
Четвертый арбитр – Ян Вшетечка.
Арбитр VAR – Мирослав Зелинка, ассистент арбитра VAR – Онджей Берка.
Напомним, что матч «Заря» – «Брейдаблик» пройдет 14 декабря в польском Люблине, начало – в 22:00 по киевскому времени.
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