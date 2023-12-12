Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Порту – Шахтер
Поединок состоится на стадионе «драконов»
13 ноября «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов сыграет решающий матч группового этапа с португальским «Порту». Матч состоится в Порту на стадионе «Драгау».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча запланировано – в 22:00 по киевскому времени. Арбитр матча – румын Иштван Ковач.
В прямом эфире на территории Украины матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
После пяти туров «Шахтер» идет третьим в группе Н Лиги чемпионов с 9 очками в активе. «Порту» идет вторым с таким же количеством баллов, опережая «горняков» по дополнительным показателям.
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