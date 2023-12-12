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Лига чемпионов
12 декабря 2023, 16:23 |
607
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Порту – Шахтер

Поединок состоится на стадионе «драконов»

12 декабря 2023, 16:23 |
607
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Порту – Шахтер
ФК Шахтер.

13 ноября «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов сыграет решающий матч группового этапа с португальским «Порту». Матч состоится в Порту на стадионе «Драгау».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча запланировано – в 22:00 по киевскому времени. Арбитр матча – румын Иштван Ковач.

В прямом эфире на территории Украины матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

После пяти туров «Шахтер» идет третьим в группе Н Лиги чемпионов с 9 очками в активе. «Порту» идет вторым с таким же количеством баллов, опережая «горняков» по дополнительным показателям.

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Источник Sport.ua
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