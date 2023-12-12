О скандале не слышали. Монзуль рассудит топ-матч женской Лиги чемпионов

Украинская бригада арбитров во главе с опытной Катериной Монзуль рассудит матч 3-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и амстердамским «Аяксом».

Кроме Катерины, на матче будут работать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко (помощника арбитра), а также Анастасия Романюк (4-й судья).

Интересно, что ранее Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола отстранил Катерину Монзуль и Виталия Романова от работы на матчах УПЛ за абсурдный пенальти в поединке «Шахтер» – «Верес» (2:0).

Матч между женскими командами «Баварии» и «Аякса» состоится 14 декабря в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.