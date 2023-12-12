Ряд клубов Серии А интересуются Марсьялем

Контракт Антони Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2024 года и, скорее всего, не будет продлен. У «Красных дьяволов» есть опция продления соглашения еще на год, но, они не собираются ее активировать.

По информации итальянских СМИ, Марсьялем интересуются ряд топ-клубов Серии А. «Милану» нужна замену возрастному Оливье Жиру, а «Рома» не уверена в том, что сможет выкупить у «Челси» Ромелу Лукаку.

Также в числе претендентов на игрока есть и миланский «Интер», однако там на Марсьяля рассчитывают только как на игрока ротации, который будет подменять основную пару форвардом Лаутаро Мартинес – Маркус Тюрам. Сейчас их подменяют возрастные Алексис Санчес и Марко Арнаутович.

В нынешнем сезоне на счету Марсьяля 2 гола и 2 ассиста в 19 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.