Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут готов предложить своему защитнику рекордный контракт
Англия
12 декабря 2023, 15:03 |
1829
0

Борнмут готов предложить своему защитнику рекордный контракт

«Вишни» не оставляют надежд сохранить Ллойда Келли

12 декабря 2023, 15:03 |
1829
0
Борнмут готов предложить своему защитнику рекордный контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Ллойд Келли

Английский «Борнмут» готов предложить центральному защитнику Ллойду Келли рекордный контракт в истории клуба, сообщает издание TeamTalk. «Вишни» никогда не платили никому столько, сколько предлагают англичанину.

25-летним футболистом интересуется ряд топовых клубов: «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Милан» и «Ювентус». Игрока делает привлекательным срок действия его контракта – 30 июня 2024 года. Приведенные выше гранды хотят уже в январе подписать с англичанином предварительную договоренность о переходе на правах свободного агента.

В этом сезоне Ллойд Келли сыграл 10 матчей за «Борнмут», однако не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

По теме:
Довбик и Цыганков победили Барселону, перфоманс Забарного на Олд Траффорд
Стало известно, что будет с Луисом Энрике при вылете ПСЖ из Лиги чемпионов
Милан и Ювентус интересуются экс-форвардом Челси
Борнмут свободный агент продление контракта трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Ливерпуль Тоттенхэм Милан Ювентус
Источник TeamTalk
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
Футбол | 11 декабря 2023, 16:24 24
Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера

Виктор Вацко сообщил, что украинский специалист возглавит «Металлист 1925»

​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
Футбол | 11 декабря 2023, 15:42 13
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 

Украинский дуэт помог «Жироне» добыть историческую победу против «Барселоны»

Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Футбол | 12.12.2023, 12:43
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Футбол | 12.12.2023, 13:49
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Итоговая таблица осени. УПЛ идет на зимнюю паузу. Кто претендует на медали?
Футбол | 11.12.2023, 17:50
Итоговая таблица осени. УПЛ идет на зимнюю паузу. Кто претендует на медали?
Итоговая таблица осени. УПЛ идет на зимнюю паузу. Кто претендует на медали?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
11.12.2023, 05:35 1
Футбол
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
11.12.2023, 20:47 10
Футбол
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
10.12.2023, 19:45 3
Футбол
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
12.12.2023, 06:24 1
Другие виды
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
11.12.2023, 00:03 95
Футбол
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
11.12.2023, 10:40 3
Футбол
ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
10.12.2023, 18:07 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем