Борнмут готов предложить своему защитнику рекордный контракт

Английский «Борнмут» готов предложить центральному защитнику Ллойду Келли рекордный контракт в истории клуба, сообщает издание TeamTalk. «Вишни» никогда не платили никому столько, сколько предлагают англичанину.

25-летним футболистом интересуется ряд топовых клубов: «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Милан» и «Ювентус». Игрока делает привлекательным срок действия его контракта – 30 июня 2024 года. Приведенные выше гранды хотят уже в январе подписать с англичанином предварительную договоренность о переходе на правах свободного агента.

В этом сезоне Ллойд Келли сыграл 10 матчей за «Борнмут», однако не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.