Бавария готова расстаться с Дэвисом из-за непомерных запросов игрока

Мюнхенская «Бавария» никак не может договориться о новом контракте с 23-летним канадским защитником Альфонсо Дэвисом.

Нынешнее соглашение истекает летом 2025 года, но соглашаться продлевать его на нынешних условиях футболист не торопится, выдвигая непомерные финансовые требования.

«Переговоры между «Баварией» и представителями Альфонсо Дэвиса продолжают оставаться сложными. Кристоф Фройнд ведет переговоры, а Дэвис требует от десяти до тринадцати миллионов евро по контракту, который будет действовать после 2025 года. «Бавария» не хочет платить такую сумму футболисту, потому что в настоящее время не совсем удовлетворена его выступлением за последние несколько месяцев и в целом его развитием как игрока», – сообщил журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

Также источник добавил, что если Дэвис не пойдет на уступки, то станет одним из главных кандидатов на продажу следующим летом. Отметим, что довольно длительное время в подписании канадца заинтересован мадридский «Реал».