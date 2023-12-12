Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария готова расстаться с Дэвисом из-за непомерных запросов игрока
Германия
12 декабря 2023, 14:37 |
816
0

Бавария готова расстаться с Дэвисом из-за непомерных запросов игрока

«Подобрать» 23-летнего канадца готов мадридский «Реал»

12 декабря 2023, 14:37 |
816
0
Бавария готова расстаться с Дэвисом из-за непомерных запросов игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Мюнхенская «Бавария» никак не может договориться о новом контракте с 23-летним канадским защитником Альфонсо Дэвисом.

Нынешнее соглашение истекает летом 2025 года, но соглашаться продлевать его на нынешних условиях футболист не торопится, выдвигая непомерные финансовые требования.

«Переговоры между «Баварией» и представителями Альфонсо Дэвиса продолжают оставаться сложными. Кристоф Фройнд ведет переговоры, а Дэвис требует от десяти до тринадцати миллионов евро по контракту, который будет действовать после 2025 года. «Бавария» не хочет платить такую сумму футболисту, потому что в настоящее время не совсем удовлетворена его выступлением за последние несколько месяцев и в целом его развитием как игрока», – сообщил журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

Также источник добавил, что если Дэвис не пойдет на уступки, то станет одним из главных кандидатов на продажу следующим летом. Отметим, что довольно длительное время в подписании канадца заинтересован мадридский «Реал».

По теме:
Довбик и Цыганков победили Барселону, перфоманс Забарного на Олд Траффорд
О скандале не слышали. Монзуль рассудит топ-матч женской Лиги чемпионов
Борнмут готов предложить своему защитнику рекордный контракт
Альфонсо Дэвис Бавария Реал Мадрид продление контракта
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Футбол | 11 декабря 2023, 15:29 20
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика

Украинский нападающий «Жироны» продолжает быть целью «Атлетико» Мадрид

Хуст может потерять лидера команды
Футбол | 12 декабря 2023, 12:53 0
Хуст может потерять лидера команды
Хуст может потерять лидера команды

Пока футболист готовится к операции

​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
Футбол | 11.12.2023, 15:42
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
Футбол | 11.12.2023, 20:47
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
Конкурент Ярмоленко. Динамо якобы интересен игрок Днепра-1
Футбол | 12.12.2023, 09:53
Конкурент Ярмоленко. Динамо якобы интересен игрок Днепра-1
Конкурент Ярмоленко. Динамо якобы интересен игрок Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
10.12.2023, 22:18 7
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
11.12.2023, 19:05 8
Хоккей
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
11.12.2023, 05:35 1
Футбол
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
11.12.2023, 00:03 95
Футбол
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
11.12.2023, 01:20 7
Футбол
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
10.12.2023, 21:07 9
Футбол
Хирн назвал топ-5 боксеров современности. Нашлось ли там место для Усика?
Хирн назвал топ-5 боксеров современности. Нашлось ли там место для Усика?
11.12.2023, 11:48 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем