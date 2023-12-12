10-й у Пеле. Неймар попросил президента Сантоса сберечь для него 11-й номер

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра поделился инсайдом, что звездный Неймар планирует вернуться в бразильский футбол.

Отметим, что «Сантос» впервые за 111-летнюю историю вылетел из высшего дивизиона страны. После этого клуб вывел из обращения 10-й номер, под которым за них играл в свое время Король футбола Пеле.

«Вчера мне позвонил Неймар. Он сказал: «Вы уже вывели из обращения 10-й номер до возвращения в Серию А. Так что выведите еще и 11-й, пока не вернусь я». Так что я уже счастлив (улыбается) и полон надежд. Мы надеемся, что Неймар вернется к нам в будущем», – отметил Тейшейра в интервью TV Santos Cecilia.

Отметим, что на данный момент Неймар проходит длительный период реабилитации после разрыва крестообразной связки и повреждения мениска.