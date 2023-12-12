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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 12:41 | Обновлено 12 декабря 2023, 12:48
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Цифры и факты. Важнейшие события 17-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

12 декабря 2023, 12:41 | Обновлено 12 декабря 2023, 12:48
33
0
Цифры и факты. Важнейшие события 17-го тура УПЛ
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Наиболее важные цифры 17-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Кривбасс» впервые уходит на зимние каникулы во главе турнирной таблицы. Ранее наивысшим достижением бело-красно-черных на промежуточном финише было 2-е место в сезоне-1999/2000.

Криворожцы впервые делят очки с луганчанами на своем поле (в 13-й игре).

Олег Кожушко становится вторым игроком «Кривбасса» после Васила Гигиадзе, ставшим лучшим бомбардиром осенней части чемпионата. Правда, с рекордно низким результатом - 7 голов.

ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Мяч, забитый Андреем Понедельником, становится 900-м, пропущенным «Зарей» в УПЛ.

«Шахтер» проводит 950-й матч в чемпионатах Украины.

Горняки 7-й раз подряд берут верх над «Вересом» на своем поле (мячи 16-2).

Оранжево-черные забивают красно-черным 12 игр подряд, а дома - во всех 8.

Сухая серия подопечных Марино Пушича достигает 304-х минут.

100-й матч в рядах украинских клубов проводит Даниил Сикан (ЧУ - 80, КУ - 4, СК - 1, ЕК - 15).

20-й мяч в составе отечественных клубов забивает Александр Зубков (ЧУ - 17, КУ - 1, ЕК - 2).

«Верес» повторяет личный антирекорд, продлив гостевую безвыигрышную серию до 15 игр (=4-11).

Ровенчане не могут поразить ворота хозяев 506 минут кряду.

«Динамо» одерживает в общем 4-ю победу подряд (мячи 10-2), а на своем поле - 3-ю (мячи 8-2).

Александр Шовковский празднует 10-ю викторию в УПЛ в 12-м матче во главе киевлян.

Домашняя безничейная серия бело-синих достигает 10 игр (+7-3).

Динамовцы реализовывают 7-й пенальти кряду.

20-й мяч в рядах «Динамо» забивает Владислав Ванат (ЧУ - 19, ЕК - 1).

«Оболонь» проводит 10-й безголевой матч в элитном дивизионе.

«Полесье» 3-й раз подряд расходится миром с соперниками.

Беспроигрышная серия подопечных Юрия Калитвинцева достигает 10 матчей (+5=5).

«Днепр-1» прерывает свою безничейную серию, которая составила 11 игр (+9-2). Последний раз днепряне делили очки с соперниками 17 сентября 2023 года – 1:1 дома с «Колосом».

«Ворскла» проводит 400-й матч в УПЛ в родных стенах.

Полтавчане подписывают 3-ю мировую подряд с гостями.

4-й раз поражает ворота «Руха» Руслан Степанюк.

30-й матч в чемпионатах Украины проводит Виталий Пономарев (+9=15-6, 37-30).

Василий Рунич, проводивший 50-й матч за желто-черных в УПЛ, становится автором 10-го гола своей команды в баталиях с полтавчанами.

На 219-й минуте прерывается рекордная сухая серия «Руха» на чужих полях.

«Черноморец» после 4-х поражений кряду наконец-то одерживает победу и преодолевает 200-очковый рубеж в УПЛ под руководством Романа Григорчука - 201.

«Моряки» реализовывают 6-й пенальти подряд.

«Колос» терпит 50-е поражение в элитном дивизионе.

Ковалевцы прерывают свою рекордную беспроигрышную серию, которая составила 9 матчей (+2=7). Последний раз подопечные Ярослава Вишняка уступали соперникам 3 сентября 2023 года - 0:3 дома с «Кривбассом».

На 325-й минуте завершается сухая серия «Колоса» и Кирилла Фесюна.

ФК Колос. Кирилл Фесюн

Ковалевцы проводят 25-й безголевой матч в гостях.

60-й поединок в УПЛ в качестве капитана проводит Вадим Милько.

«Александрия» прерывает гостевую безвыигрышную серию, которая составила 10 игр (=5-5). Последний раз черно-желто-зеленые праздновали викторию на чужих полях 15 мая 2023 года - 2:0 с «Колосом».

«Металлист 1925» терпит 5-е поражение подряд (мячи 6-15).

Харьковчане обновляют личный антирекорд, пропуская 10 игр кряду.

Безголевая серия «металлистов» в поединках с александрийцами достигает 313 минут.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Олег Данченко («Заря»), 50-й - Виталий Дахновский, 1-й - Ростислав Баран (оба - «Верес»).

10-й мяч в УПЛ забивают Эдуардо Герреро и Олег Кожушко, 1-й - Родион Плакса (в 23-й игре).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Лукас Тейлор («Полесье»).

Олег Кожушко становится автором 300-го гола сезона-2023/24, а Данил Скорко забивает 150-й мяч гостей в нынешнем чемпионате.

5-й пенальти из 6 реализовывает Илья Путря, 2-й из 2-х - Владислав Ванат.

6-ю пенальтийскую дуэль из 25 выигрывает Евгений Паст.

45-й сухой матч в УПЛ проводит Георгий Бущан.

2-ю красную карточку в карьере зарабатывают Артем Вовкун, Максим Жичиков, Руслан Степанюк и Тарас Мороз.

40-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко.

Виктор Копиевский 10-й раз удаляет с поля игрока гостей, а Алексей Деревинский - 1-й футболиста хозяев (в 27-м матче).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты
Источник Sport.ua
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