Цифры и факты. Важнейшие события 17-го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
Наиболее важные цифры 17-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.
«Кривбасс» впервые уходит на зимние каникулы во главе турнирной таблицы. Ранее наивысшим достижением бело-красно-черных на промежуточном финише было 2-е место в сезоне-1999/2000.
Криворожцы впервые делят очки с луганчанами на своем поле (в 13-й игре).
Олег Кожушко становится вторым игроком «Кривбасса» после Васила Гигиадзе, ставшим лучшим бомбардиром осенней части чемпионата. Правда, с рекордно низким результатом - 7 голов.
Мяч, забитый Андреем Понедельником, становится 900-м, пропущенным «Зарей» в УПЛ.
«Шахтер» проводит 950-й матч в чемпионатах Украины.
Горняки 7-й раз подряд берут верх над «Вересом» на своем поле (мячи 16-2).
Оранжево-черные забивают красно-черным 12 игр подряд, а дома - во всех 8.
Сухая серия подопечных Марино Пушича достигает 304-х минут.
100-й матч в рядах украинских клубов проводит Даниил Сикан (ЧУ - 80, КУ - 4, СК - 1, ЕК - 15).
20-й мяч в составе отечественных клубов забивает Александр Зубков (ЧУ - 17, КУ - 1, ЕК - 2).
«Верес» повторяет личный антирекорд, продлив гостевую безвыигрышную серию до 15 игр (=4-11).
Ровенчане не могут поразить ворота хозяев 506 минут кряду.
«Динамо» одерживает в общем 4-ю победу подряд (мячи 10-2), а на своем поле - 3-ю (мячи 8-2).
Александр Шовковский празднует 10-ю викторию в УПЛ в 12-м матче во главе киевлян.
Домашняя безничейная серия бело-синих достигает 10 игр (+7-3).
Динамовцы реализовывают 7-й пенальти кряду.
20-й мяч в рядах «Динамо» забивает Владислав Ванат (ЧУ - 19, ЕК - 1).
«Оболонь» проводит 10-й безголевой матч в элитном дивизионе.
«Полесье» 3-й раз подряд расходится миром с соперниками.
Беспроигрышная серия подопечных Юрия Калитвинцева достигает 10 матчей (+5=5).
«Днепр-1» прерывает свою безничейную серию, которая составила 11 игр (+9-2). Последний раз днепряне делили очки с соперниками 17 сентября 2023 года – 1:1 дома с «Колосом».
«Ворскла» проводит 400-й матч в УПЛ в родных стенах.
Полтавчане подписывают 3-ю мировую подряд с гостями.
4-й раз поражает ворота «Руха» Руслан Степанюк.
30-й матч в чемпионатах Украины проводит Виталий Пономарев (+9=15-6, 37-30).
Василий Рунич, проводивший 50-й матч за желто-черных в УПЛ, становится автором 10-го гола своей команды в баталиях с полтавчанами.
На 219-й минуте прерывается рекордная сухая серия «Руха» на чужих полях.
«Черноморец» после 4-х поражений кряду наконец-то одерживает победу и преодолевает 200-очковый рубеж в УПЛ под руководством Романа Григорчука - 201.
«Моряки» реализовывают 6-й пенальти подряд.
«Колос» терпит 50-е поражение в элитном дивизионе.
Ковалевцы прерывают свою рекордную беспроигрышную серию, которая составила 9 матчей (+2=7). Последний раз подопечные Ярослава Вишняка уступали соперникам 3 сентября 2023 года - 0:3 дома с «Кривбассом».
На 325-й минуте завершается сухая серия «Колоса» и Кирилла Фесюна.
Ковалевцы проводят 25-й безголевой матч в гостях.
60-й поединок в УПЛ в качестве капитана проводит Вадим Милько.
«Александрия» прерывает гостевую безвыигрышную серию, которая составила 10 игр (=5-5). Последний раз черно-желто-зеленые праздновали викторию на чужих полях 15 мая 2023 года - 2:0 с «Колосом».
«Металлист 1925» терпит 5-е поражение подряд (мячи 6-15).
Харьковчане обновляют личный антирекорд, пропуская 10 игр кряду.
Безголевая серия «металлистов» в поединках с александрийцами достигает 313 минут.
100-й матч в чемпионатах Украины проводит Олег Данченко («Заря»), 50-й - Виталий Дахновский, 1-й - Ростислав Баран (оба - «Верес»).
10-й мяч в УПЛ забивают Эдуардо Герреро и Олег Кожушко, 1-й - Родион Плакса (в 23-й игре).
В 4-й команде элиты открывает голевой счет Лукас Тейлор («Полесье»).
Олег Кожушко становится автором 300-го гола сезона-2023/24, а Данил Скорко забивает 150-й мяч гостей в нынешнем чемпионате.
5-й пенальти из 6 реализовывает Илья Путря, 2-й из 2-х - Владислав Ванат.
6-ю пенальтийскую дуэль из 25 выигрывает Евгений Паст.
45-й сухой матч в УПЛ проводит Георгий Бущан.
2-ю красную карточку в карьере зарабатывают Артем Вовкун, Максим Жичиков, Руслан Степанюк и Тарас Мороз.
40-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко.
Виктор Копиевский 10-й раз удаляет с поля игрока гостей, а Алексей Деревинский - 1-й футболиста хозяев (в 27-м матче).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 11 декабря на Sport.ua
Президент «Динамо» Киев рассказал о впечатлениях от игры украинца в «Жироне»