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12 декабря 2023, 12:55 | Обновлено 12 декабря 2023, 13:20
1414
2

28 команд из Европы могут быть наказаны за трансферы с российскими клубами

Санкции грозят ПСВ Эйндховен и Королевскому футбольному союзу Нидерландов

12 декабря 2023, 12:55 | Обновлено 12 декабря 2023, 13:20
1414
2
28 команд из Европы могут быть наказаны за трансферы с российскими клубами
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ Эйндховен

Европейские клубы и национальные футбольные ассоциации могут столкнуться с серьезными проблемами из-за продолжающегося сотрудничества с клубами российской премьер-лиги после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

В частности, 28 команд из Европы осуществляли трансферы из россии, несмотря на финансовые ограничения. Европейские и американские санкции запрещают переводить в россию или получать оттуда более 100 тысяч долларов. Но, как сообщает Follow the Money, ссылаясь на данные своего исследования, многие клубы шли на риск и совершали сделки на более крупные суммы, нарушая санкции против рф.

По данным источника, одним из нарушителей стал ПСВ Эйндховен, осуществивший переход Гуса Тила из «спартака» в начале июня 2022 года. Нидерландский клуб заплатил три миллиона евро за футболиста представителю страны-агрессора, владельцем которого является компания «лукойл», внесенная в санкционный список США. При этом деньги из россии были перечислены на счет Королевского футбольного союза Нидерландов, соответственно, он также может оказаться под ударом.

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ПСВ санкции российско-украинская война трансферы
Источник Follow the Money
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luceorius
 Не тільки можуть, а й повинні бути покараними.
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+1
lair.of.ursus
Чет непонятно. Вроде "Ниделандский клуб заплатил ..." и "деньги из россии были перечислены ...". Так кто кому платил?
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0
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