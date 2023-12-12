28 команд из Европы могут быть наказаны за трансферы с российскими клубами

Европейские клубы и национальные футбольные ассоциации могут столкнуться с серьезными проблемами из-за продолжающегося сотрудничества с клубами российской премьер-лиги после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

В частности, 28 команд из Европы осуществляли трансферы из россии, несмотря на финансовые ограничения. Европейские и американские санкции запрещают переводить в россию или получать оттуда более 100 тысяч долларов. Но, как сообщает Follow the Money, ссылаясь на данные своего исследования, многие клубы шли на риск и совершали сделки на более крупные суммы, нарушая санкции против рф.

По данным источника, одним из нарушителей стал ПСВ Эйндховен, осуществивший переход Гуса Тила из «спартака» в начале июня 2022 года. Нидерландский клуб заплатил три миллиона евро за футболиста представителю страны-агрессора, владельцем которого является компания «лукойл», внесенная в санкционный список США. При этом деньги из россии были перечислены на счет Королевского футбольного союза Нидерландов, соответственно, он также может оказаться под ударом.