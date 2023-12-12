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WTA
12 декабря 2023, 12:40 | Обновлено 12 декабря 2023, 12:48
256
1

Вероника Подрез – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Лиможе

12 декабря 2023, 12:40 | Обновлено 12 декабря 2023, 12:48
256
1
Вероника Подрез – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Вероника Подрез

12 декабря украинская теннисистка Вероника Подрез (№514 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция).

В первом раунде основы украинка, которая прошла квалификацию, сыграет против Анны Блинковой (№50 WTA). Встреча состоится шестым запуском после матча Альби – Резаи. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Сюзан Бандекки (№334 WTA) или Нигины Абдураимовой (№221 WTA).

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Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
перемогти цю шлюху російську Вероніці буде складно, але хто знає як піде воно, бажаю удачі
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