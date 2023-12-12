Вероника Подрез – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 декабря украинская теннисистка Вероника Подрез (№514 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция).

В первом раунде основы украинка, которая прошла квалификацию, сыграет против Анны Блинковой (№50 WTA). Встреча состоится шестым запуском после матча Альби – Резаи. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Сюзан Бандекки (№334 WTA) или Нигины Абдураимовой (№221 WTA).

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