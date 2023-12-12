Ван Леувен может возглавить клуб в Европе с игроком сборной Украины

Бывший наставник луганской «Зари» и донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен близок к тому, чтобы продолжить свою тренерскую карьеру за границей.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, у голландского наставника есть варианты в Бельгии и на Кипре.

«У ван Леувена, по моей информации, есть два предложения более-менее конкретных. Одно предложение – сейчас говорят о «Вестерло», клубе Сергея Сидорчука. Там сменился тренер, сейчас исполняет обязанности его помощник. Руководство ищет нового тренера. Но зарплата ван Леувена в «Шахтере», которая, по моей информации, до сих пор выплачивается клубом, потому что там действует контракт, – это серьезные деньги.

Если условно ему платят 50 тысяч в валюте, то сейчас, если он согласится на предложение «Вестерло» на 13 или 17 тысяч, то «Шахтер» по контракту имеет право ничего не платить. Есть еще вариант на Кипре. Возможно, там лучше», – сказал Спиваковский в эфире YouTube-программы «ТаТоТаке».