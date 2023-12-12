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Бельгия
12 декабря 2023, 12:25 | Обновлено 12 декабря 2023, 12:27
529
0

Ван Леувен может возглавить клуб в Европе с игроком сборной Украины

Экс-наставник «Зари» и «Шахтера» имеет несколько вариантов

12 декабря 2023, 12:25 | Обновлено 12 декабря 2023, 12:27
529
0
Ван Леувен может возглавить клуб в Европе с игроком сборной Украины
ФК Заря. Патрик ван Леувен

Бывший наставник луганской «Зари» и донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен близок к тому, чтобы продолжить свою тренерскую карьеру за границей.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, у голландского наставника есть варианты в Бельгии и на Кипре.

«У ван Леувена, по моей информации, есть два предложения более-менее конкретных. Одно предложение – сейчас говорят о «Вестерло», клубе Сергея Сидорчука. Там сменился тренер, сейчас исполняет обязанности его помощник. Руководство ищет нового тренера. Но зарплата ван Леувена в «Шахтере», которая, по моей информации, до сих пор выплачивается клубом, потому что там действует контракт, – это серьезные деньги.

Если условно ему платят 50 тысяч в валюте, то сейчас, если он согласится на предложение «Вестерло» на 13 или 17 тысяч, то «Шахтер» по контракту имеет право ничего не платить. Есть еще вариант на Кипре. Возможно, там лучше», – сказал Спиваковский в эфире YouTube-программы «ТаТоТаке».

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Патрик ван Леувен Вестерло чемпионат Бельгии по футболу чемпионат Кипра по футболу Шахтер Донецк
Источник ТаТоТаке
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