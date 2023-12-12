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  4. Назарий РУСИН: «Чемпионшип немного похож на UFC»
Англия
12 декабря 2023, 12:29 |
400
1

Назарий РУСИН: «Чемпионшип немного похож на UFC»

Нападающий «Сандерленда» поделился впечатлениями от первых месяцев в Англии

12 декабря 2023, 12:29 |
400
1
Назарий РУСИН: «Чемпионшип немного похож на UFC»
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин поделился впечатлениями от первых месяцев в Англии.

– Вы уже успели для себя понять, почему Чемпионшип не похож ни на один из других европейских чемпионатов?

– Каждая игра в Чемпионшипе – очень тяжелая. Очень конкурентоспособный чемпионат, в котором каждый может обыграть каждого. Неважно, твой соперник внизу или вверху. Выиграл одну игру и можешь подняться на 5-7 позиций. Проиграешь – так же скатываешься вниз.

После первых матчей я ребятам сказал, что у вас Чемпионшип несколько смахивает на UFC, если говорить о планке борьбы. Я был в шоке, когда в играх были достаточно серьезные стыки, за которые не свистят. В Украине за такое бы дали красную, а тут – играйте дальше. Поверьте, здесь такие стыки, что в УПЛ половина команды сидела на желтых. В Чемпионшипе нет VAR, возможно, из-за этого здесь так жестко смалятся на поле.

В Чемпионшипе все очень быстро меняется. Нужно выходить на каждую игру с максимальной концентрацией. Все 24 команды рубятся на приличном уровне. Я бы поставил его в топ-7 среди всех европейских чемпионатов. Здесь очень высокий уровень. Можно расти и прогрессировать. Даже если я не останусь в Англии надолго, этот опыт однозначно поможет мне в дальнейшем.

В этом сезоне на счету Назария Русина 9 матчей в Чемпионшипе, в которых он отметился 1 голевой передачей.

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Назарий Русин Сандерленд чемпионат Англии по футболу Чемпионшип UFC
Источник Украинский футбол
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Про агресивність, грубість, велику кількість боротьби та бруду в англійському футболі відомо ще з 1990-х років. АПЛ трохи від того всього відійшла, бо переважна більшість тренерів з Іспанії, Німеччини, Португалії, Італії, Франції. 
А Чемпіоншип - це old-school англійський (брудний, нахабний та грубий) футбол з 1990-х років. 
Тому сильно здивував вибір Русина - перейти в Чемпіоншип. LaLiga 2 або Bundesliga 2 значно більш цікаві турніри з футбольної точки зору. 
Хоча якщо є мрія грати в АПЛ, то досвід в Чемпіоншип - це хороша школа та досвід.  
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