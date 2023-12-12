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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 11:49 | Обновлено 12 декабря 2023, 12:06
519
0

Лучшим бомбардиром осенней части сезона стал игрок Кривбасса

Это случилось второй раз в истории

12 декабря 2023, 11:49 | Обновлено 12 декабря 2023, 12:06
519
0
Лучшим бомбардиром осенней части сезона стал игрок Кривбасса
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

После 17-летнего перерыва лучшим бомбардиром осенней части сезона второй раз в истории стал игрок «Кривбасса» – Олег Кожушко, забивший 7 мячей в 16 проведенных матчей.

Столько же раз поражал ворота соперников и Владислав Ванат. Но поскольку динамовец один из своих голов забил с пенальти, бомбардирский рейтинг возглавил именно форвард криворожцев.

Между тем результат Кожушко стал наихудшим за все годы среди голеадоров №1 осени. Ранее лидеры бомбардирской гонки имели на своем счету перед уходом на зимние каникулы как минимум 8 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наихудшие показатели лучших бомбардиров осенней части сезона

Сезон

Бомбардир

Клуб

Голы

Игры

Ср. рез.

2023/24

Олег КОЖУШКО

Кривбасс

7

16

0,44

2006/07

Васил ГИГИАДЗЕ

Кривбасс

8 (4)

16

0,50

1992/93

Владимир ДИКИЙ

Волынь

8

13

0,62

2001/02

Александр МЕЛАЩЕНКО

Динамо

8

13

0,62

2020/21

Шахаб ЗАХЕДИ

Олимпик

8 (2)

11

0,73

1995/96

Павел ИРИЧУК

Прикарпатье

9

16

0,56

2004/05

Александр КОСЫРИН

Черноморец

9 (3)

15

0,60

2003/04

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Металлург Д

9 (3)

14

0,64

2014/15

Эрик БИКФАЛВИ

Волынь

9 (1)

14

0,64

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

9 (1)

14

0,64

В скобках - голы с пенальти.

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Источник Sport.ua
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