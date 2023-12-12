Лучшим бомбардиром осенней части сезона стал игрок Кривбасса
Это случилось второй раз в истории
После 17-летнего перерыва лучшим бомбардиром осенней части сезона второй раз в истории стал игрок «Кривбасса» – Олег Кожушко, забивший 7 мячей в 16 проведенных матчей.
Столько же раз поражал ворота соперников и Владислав Ванат. Но поскольку динамовец один из своих голов забил с пенальти, бомбардирский рейтинг возглавил именно форвард криворожцев.
Между тем результат Кожушко стал наихудшим за все годы среди голеадоров №1 осени. Ранее лидеры бомбардирской гонки имели на своем счету перед уходом на зимние каникулы как минимум 8 мячей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наихудшие показатели лучших бомбардиров осенней части сезона
|
Сезон
|
Бомбардир
|
Клуб
|
Голы
|
Игры
|
Ср. рез.
|
2023/24
|
Олег КОЖУШКО
|
Кривбасс
|
7
|
16
|
0,44
|
2006/07
|
Васил ГИГИАДЗЕ
|
Кривбасс
|
8 (4)
|
16
|
0,50
|
1992/93
|
Владимир ДИКИЙ
|
Волынь
|
8
|
13
|
0,62
|
2001/02
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
Динамо
|
8
|
13
|
0,62
|
2020/21
|
Шахаб ЗАХЕДИ
|
Олимпик
|
8 (2)
|
11
|
0,73
|
1995/96
|
Павел ИРИЧУК
|
Прикарпатье
|
9
|
16
|
0,56
|
2004/05
|
Александр КОСЫРИН
|
Черноморец
|
9 (3)
|
15
|
0,60
|
2003/04
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
Металлург Д
|
9 (3)
|
14
|
0,64
|
2014/15
|
Эрик БИКФАЛВИ
|
Волынь
|
9 (1)
|
14
|
0,64
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
9 (1)
|
14
|
0,64
В скобках - голы с пенальти.
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