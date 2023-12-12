Лучшим бомбардиром осенней части сезона стал игрок Кривбасса

После 17-летнего перерыва лучшим бомбардиром осенней части сезона второй раз в истории стал игрок «Кривбасса» – Олег Кожушко, забивший 7 мячей в 16 проведенных матчей.

Столько же раз поражал ворота соперников и Владислав Ванат. Но поскольку динамовец один из своих голов забил с пенальти, бомбардирский рейтинг возглавил именно форвард криворожцев.

Между тем результат Кожушко стал наихудшим за все годы среди голеадоров №1 осени. Ранее лидеры бомбардирской гонки имели на своем счету перед уходом на зимние каникулы как минимум 8 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наихудшие показатели лучших бомбардиров осенней части сезона

Сезон Бомбардир Клуб Голы Игры Ср. рез. 2023/24 Олег КОЖУШКО Кривбасс 7 16 0,44 2006/07 Васил ГИГИАДЗЕ Кривбасс 8 (4) 16 0,50 1992/93 Владимир ДИКИЙ Волынь 8 13 0,62 2001/02 Александр МЕЛАЩЕНКО Динамо 8 13 0,62 2020/21 Шахаб ЗАХЕДИ Олимпик 8 (2) 11 0,73 1995/96 Павел ИРИЧУК Прикарпатье 9 16 0,56 2004/05 Александр КОСЫРИН Черноморец 9 (3) 15 0,60 2003/04 Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ Металлург Д 9 (3) 14 0,64 2014/15 Эрик БИКФАЛВИ Волынь 9 (1) 14 0,64 Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 9 (1) 14 0,64

В скобках - голы с пенальти.