12 декабря состоится матч последнего 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В между нидерландским ПСВ и лондонским «Арсеналом». Поединок пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Время начала встречи – 19:45 по киевскому времени. Накануне игры Александр Зинченко и Микель Артета провели пресс-конференцию.

Интересно, что украинский защитник «канониров» Александр Зинченко не впервые выйдет на эйндховенские поля, ведь уже выступал за ПСВ. Это было в далеком сезоне 2016/17, когда «Манчестер Сити» отдал его в годовую аренду сразу после трансфера.

Выступления Александра за ПСВ нельзя назвать впечатляющими (17 матчей, 4 голевые передачи за основную команду), но в клубе помнят украинца и хранят его портретное фото.

ФОТО. «Великолепные воспоминания». Зинченко вернулся в свой прошлый клуб