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  4. ФОТО. «Великолепные воспоминания». Зинченко вернулся в свой прошлый клуб
Лига чемпионов
12 декабря 2023, 11:46 |
1654
2

ФОТО. «Великолепные воспоминания». Зинченко вернулся в свой прошлый клуб

В ПСВ все еще висит портрет украинского защитника

12 декабря 2023, 11:46 |
1654
2
ФОТО. «Великолепные воспоминания». Зинченко вернулся в свой прошлый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

12 декабря состоится матч последнего 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В между нидерландским ПСВ и лондонским «Арсеналом». Поединок пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Время начала встречи – 19:45 по киевскому времени. Накануне игры Александр Зинченко и Микель Артета провели пресс-конференцию.

Интересно, что украинский защитник «канониров» Александр Зинченко не впервые выйдет на эйндховенские поля, ведь уже выступал за ПСВ. Это было в далеком сезоне 2016/17, когда «Манчестер Сити» отдал его в годовую аренду сразу после трансфера.

Выступления Александра за ПСВ нельзя назвать впечатляющими (17 матчей, 4 голевые передачи за основную команду), но в клубе помнят украинца и хранят его портретное фото.

ФОТО. «Великолепные воспоминания». Зинченко вернулся в свой прошлый клуб

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фото Александр Зинченко ПСВ Лига чемпионов Арсенал Лондон
Источник Instagram
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Комментарии 2
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Віктор Коробка
Гарна кар'єра! Молодець!
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0
Vitason
Тогда он играл атакующего полузащитника,потом Гвардиола его переставил и это сыграло ключевую роль в его карьере!! 
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0
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