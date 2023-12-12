ВОРОБЕЙ: Игра против Порту будет для Шахтера сложнее, чем против Барселоны

Бывший игрок «Шахтера» Андрей Воробей оценил шансы донецкого клуба в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

– У нас появилась надежда, а у команды шанс на продолжение выступления в ЛЧ, так почему бы этим не попробовать воспользоваться? Хотя и на бумаге шансов на выход больше у «Порту».

– «Шахтеру» нужно исключительно побеждать, а «Порту» устраивает и ничья. Можно ли сказать, что над «горняками» есть груз ответственности?

– Футболисты будут чувствовать ответственность, но не груз. Потому что в случае чего им никто и слова не скажет. Команда получила 9 очков и удивила многих.

– Какой игры стоит ожидать в Португалии?

– Для «Шахтера» будет очень тяжелая игра, тяжелее, чем против нынешней «Барселоны». Специфика игры «Порту» – не из приятных для горняков.

– Кому будет принадлежать инициатива?

– «Порту» будет пытаться навязать свою игру, будет давить и доминировать. Все будет зависеть от того, насколько хладнокровно будут чувствовать себя наши футболисты и как у них будет удаваться выход из обороны. Периодами этот элемент очень хорошо складывался у горняков в последних матчах. Поэтому самое важное – избежать индивидуальных ошибок. А еще большие надежды возлагаем на наших скоростных игроков – Судакова, Зубкова, Крыськива – чтобы они убежали и нашли свой момент.

– Насколько «Шахтер» готов к этому матчу, учитывая последние поединки в УПЛ?

– Есть и тревожные, и положительные моменты. Но в целом считаю, что нельзя в этом контексте отталкиваться от внутренней лиги, ведь уровень существенно отличается от ЛЧ.

– Насколько прогнозируемым стартовый состав «Шахтера» представляется накануне?

– Процентов на 95. Единственный вопрос – кто из четырех сыграет в треугольнике в центре поля – Степаненко, Бондаренко, Крыськив и Судаков. Я бы не списывал со счета и Назарину, мне нравится этот парень.

– А как насчет центра защиты?

– Жду там Бондаря и Матвиенко. Очень надеюсь, что наши скоростные защитники с горячей грузинской кровью как можно строже сыграют именно на оборону.

Матч, в котором «Шахтеру» необходима только победа, состоится 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.