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  4. ВОРОБЕЙ: Игра против Порту будет для Шахтера сложнее, чем против Барселоны
Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 12:03 |
251
0

ВОРОБЕЙ: Игра против Порту будет для Шахтера сложнее, чем против Барселоны

Бывший игрок «горняков» оценил шансы клуба в игре с «Порту»

12 декабря 2023, 12:03 |
251
0
ВОРОБЕЙ: Игра против Порту будет для Шахтера сложнее, чем против Барселоны
ФК Шахтер. Андрей Воробей

Бывший игрок «Шахтера» Андрей Воробей оценил шансы донецкого клуба в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

– У нас появилась надежда, а у команды шанс на продолжение выступления в ЛЧ, так почему бы этим не попробовать воспользоваться? Хотя и на бумаге шансов на выход больше у «Порту».

– «Шахтеру» нужно исключительно побеждать, а «Порту» устраивает и ничья. Можно ли сказать, что над «горняками» есть груз ответственности?
– Футболисты будут чувствовать ответственность, но не груз. Потому что в случае чего им никто и слова не скажет. Команда получила 9 очков и удивила многих.

– Какой игры стоит ожидать в Португалии?
– Для «Шахтера» будет очень тяжелая игра, тяжелее, чем против нынешней «Барселоны». Специфика игры «Порту» – не из приятных для горняков.

– Кому будет принадлежать инициатива?
– «Порту» будет пытаться навязать свою игру, будет давить и доминировать. Все будет зависеть от того, насколько хладнокровно будут чувствовать себя наши футболисты и как у них будет удаваться выход из обороны. Периодами этот элемент очень хорошо складывался у горняков в последних матчах. Поэтому самое важное – избежать индивидуальных ошибок. А еще большие надежды возлагаем на наших скоростных игроков – Судакова, Зубкова, Крыськива – чтобы они убежали и нашли свой момент.

– Насколько «Шахтер» готов к этому матчу, учитывая последние поединки в УПЛ?
– Есть и тревожные, и положительные моменты. Но в целом считаю, что нельзя в этом контексте отталкиваться от внутренней лиги, ведь уровень существенно отличается от ЛЧ.

– Насколько прогнозируемым стартовый состав «Шахтера» представляется накануне?
– Процентов на 95. Единственный вопрос – кто из четырех сыграет в треугольнике в центре поля – Степаненко, Бондаренко, Крыськив и Судаков. Я бы не списывал со счета и Назарину, мне нравится этот парень.

– А как насчет центра защиты?
– Жду там Бондаря и Матвиенко. Очень надеюсь, что наши скоростные защитники с горячей грузинской кровью как можно строже сыграют именно на оборону.

Матч, в котором «Шахтеру» необходима только победа, состоится 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Источник УПЛ-ТВ
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