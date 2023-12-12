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  4. СУРКИС: «Я рад за Цыганкова, верю, что его продадут за большие деньги»
Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 10:44 |
1426
4

СУРКИС: «Я рад за Цыганкова, верю, что его продадут за большие деньги»

Президент «Динамо» Киев рассказал о впечатлениях от игры украинца в «Жироне»

12 декабря 2023, 10:44 |
1426
4
СУРКИС: «Я рад за Цыганкова, верю, что его продадут за большие деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис рассказал о впечатлениях от игры украинского нападающего «Жироны» Виктора Цыганкова.

– Такой вопрос, Вы когда смотрите, как Цыганков ассистирует...
– Я очень рад за это, у меня очень хороший подписанный контракт. Я верю, что Цыганкова продадут за большие деньги. Многие журналисты говорят, что «Динамо» не вовремя его продало – мы все сделали правильно. Мы получим большие деньги за Цыганкова.

– А в контракте Миколенко есть что-то такое?
– И у Миколенко, и у Забарного. Все есть.

Ранее стало известно, что «Динамо» получит 50% от суммы будущей продажи Виктора Цыганкова.

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Игорь Суркис Виктор Цыганков Жирона Динамо Киев Ла Лига чемпионат Испании по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Миколенко Илья Забарный Борнмут Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 4
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potemkin78
Суркис ещё тот еврей
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Fitness.sports
Да Суркиса только деньги и свой процент и беспокоит. Типичный торгаш он. 
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0
sergey gavrilov
А вшивий про баню,... заздрість???  Віктор супер, УДАЧІ. Радий що ти вирвався від цих муд..ків.
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