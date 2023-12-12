СУРКИС: «Я рад за Цыганкова, верю, что его продадут за большие деньги»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис рассказал о впечатлениях от игры украинского нападающего «Жироны» Виктора Цыганкова.

– Такой вопрос, Вы когда смотрите, как Цыганков ассистирует...

– Я очень рад за это, у меня очень хороший подписанный контракт. Я верю, что Цыганкова продадут за большие деньги. Многие журналисты говорят, что «Динамо» не вовремя его продало – мы все сделали правильно. Мы получим большие деньги за Цыганкова.

– А в контракте Миколенко есть что-то такое?

– И у Миколенко, и у Забарного. Все есть.

Ранее стало известно, что «Динамо» получит 50% от суммы будущей продажи Виктора Цыганкова.