Другие новости12 декабря 2023, 00:23 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 декабря
Важные события во всех видах спорта
12 декабря 2023, 00:23 |
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Во вторник, 12 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45 ПСВ – Арсенал
22:00 Интер – Реал Сосьедад
22:00 Манчестер Юнайтед – Бавария
22:00 Унион Берлин – Реал Мадрид
ТЕННИС
18:30 Вероника Подрез – Анна Блинкова
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