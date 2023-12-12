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12 декабря 2023, 00:23 |
21
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 декабря

Важные события во всех видах спорта

12 декабря 2023, 00:23 |
21
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Во вторник, 12 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 ПСВ – Арсенал

Favbet 2.69 – 3.87 – 2.60

22:00 Интер – Реал Сосьедад

Favbet 1.69 – 4.22 – 5.39

22:00 Манчестер Юнайтед – Бавария

Favbet 2.91 – 4.15 – 2.32

22:00 Унион Берлин – Реал Мадрид

Favbet 4.03 – 4.16 – 1.90

ТЕННИС

18:30 Вероника Подрез – Анна Блинкова

Favbet 4.17 – 1.23

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Источник Sport.ua
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