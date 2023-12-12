ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 декабря

Во вторник, 12 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 ПСВ – Арсенал

2.69 – 3.87 – 2.60

22:00 Интер – Реал Сосьедад

1.69 – 4.22 – 5.39

22:00 Манчестер Юнайтед – Бавария

2.91 – 4.15 – 2.32

22:00 Унион Берлин – Реал Мадрид

4.03 – 4.16 – 1.90

ТЕННИС

18:30 Вероника Подрез – Анна Блинкова

4.17 – 1.23