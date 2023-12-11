Названа самая популярная команда 2023 года по запросам в Google
Вне конкуренции оказался американский футбольный клуб «Интер Майами»
Футбольный клуб «Интер Майами» из МЛС стал самой популярной спортивной командой по поиске в Google по итогам 2023 года.
Напомним, с лета этого года цвета клуба из Флориды защищает чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси.
Второе место по популярности запросов занял клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Замкнул топ-3 футбольный клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который играет Криштиану Роналду.
На четвертой строчке расположился «Манчестер Сити», сделавший требл в сезоне-2022/2023. Пятым стал еще один клуб Национальной баскетбольной ассоциации – «Майами Хит».
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