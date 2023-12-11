Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа самая популярная команда 2023 года по запросам в Google
Другие новости
11 декабря 2023, 21:40 | Обновлено 11 декабря 2023, 21:53
1632
0

Названа самая популярная команда 2023 года по запросам в Google

Вне конкуренции оказался американский футбольный клуб «Интер Майами»

11 декабря 2023, 21:40 | Обновлено 11 декабря 2023, 21:53
1632
0
Названа самая популярная команда 2023 года по запросам в Google
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер Майами

Футбольный клуб «Интер Майами» из МЛС стал самой популярной спортивной командой по поиске в Google по итогам 2023 года.

Напомним, с лета этого года цвета клуба из Флориды защищает чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси.

Второе место по популярности запросов занял клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Замкнул топ-3 футбольный клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который играет Криштиану Роналду.

На четвертой строчке расположился «Манчестер Сити», сделавший требл в сезоне-2022/2023. Пятым стал еще один клуб Национальной баскетбольной ассоциации – «Майами Хит».

По теме:
ВИДЕО. Роналду забил свой 50-й гол в 2023 году
СУАРЕС – о переходе в Интер Майами: «Там играет мой замечательный друг»
По стопам Джордана? Леброн изъявил желание стать владельцем команды НБА
Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд Лос-Анджелес Лейкерс Манчестер Сити Майами Хит
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
Футбол | 11 декабря 2023, 01:20 6
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев

Итоговая таблица осени. УПЛ идет на зимнюю паузу. Кто претендует на медали?
Футбол | 11 декабря 2023, 17:50 13
Итоговая таблица осени. УПЛ идет на зимнюю паузу. Кто претендует на медали?
Итоговая таблица осени. УПЛ идет на зимнюю паузу. Кто претендует на медали?

В топ-5 входят: «Кривбасс», «Днепр-1», «Полесье», «Шахтер» и «Динамо»

​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
Футбол | 11.12.2023, 15:42
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
Металлист 1925 – Александрия – 0:3. Дубль Плаксы. Видео голов и обзор
Футбол | 11.12.2023, 21:10
Металлист 1925 – Александрия – 0:3. Дубль Плаксы. Видео голов и обзор
Металлист 1925 – Александрия – 0:3. Дубль Плаксы. Видео голов и обзор
Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
Футбол | 11.12.2023, 13:08
Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец
Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец
09.12.2023, 17:44
Футбол
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
10.12.2023, 10:00 9
Футбол
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
11.12.2023, 10:40 2
Футбол
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
10.12.2023, 19:45 3
Футбол
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
10.12.2023, 22:18 7
Футбол
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
09.12.2023, 19:35 4
Футбол
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
11.12.2023, 05:35 1
Футбол
Кубок мира. Украина – пятая в мужской эстафете в Хохфильцене
Кубок мира. Украина – пятая в мужской эстафете в Хохфильцене
10.12.2023, 13:55 20
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем