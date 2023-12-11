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Лига чемпионов
11 декабря 2023, 20:13 | Обновлено 11 декабря 2023, 20:19
5126
8

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»

Итальянец определился с вратарем на матч Лиги чемпионов

11 декабря 2023, 20:13 | Обновлено 11 декабря 2023, 20:19
5126
8
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анче

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча 6-го тура Лиги чемпионов с «Унионом Берлин» признался, что определился с голкипером на игру.

«Завтра будет играть Кепа. Лунин имел шанс продемонстрировать свои качества, и он это сделал. Теперь пришло время для Кепы, он тоже замечательный вратарь», – заявил Анчелотти.

Напомним, испанский вратарь «галактикос» Кепа Аррисабалага в последнее время был травмирован и ворота «Реала» успешно защищал украинец Андрей Лунин.

Игра «Унион Берлин» - «Реал» состоится во вторник, 12 декабря, начало – в 22:00 по Киеву.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Унион Берлин Лига чемпионов
Источник Marca
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Комментарии 8
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MrStepanovM .
щоб вам накидали!
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+4
acfred
Зазвичай хто дає результат той і далі грає, а тут...
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+3
Standard
Вільяреал (наступний суперник) за три зустрічі у 2023 році накидав Куртуа 7 м'ячів )) Кепа далеко не Куртуа, тож буде весело.
Ответить
+3
pricolist
Діду, та що ти робиш? Лунін же безпомилков грав 
Ответить
+2
Swed
Тогда пусть играет в кепке.
Ответить
+1
Maks
Ну_ну.. 
Ответить
+1
Андрій
Старый рагуль, кто его тренером возьмёт? Он хуже Хацкевича
Ответить
0
cooperchack
Старый баран 
Ответить
0
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