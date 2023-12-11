Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча 6-го тура Лиги чемпионов с «Унионом Берлин» признался, что определился с голкипером на игру.

«Завтра будет играть Кепа. Лунин имел шанс продемонстрировать свои качества, и он это сделал. Теперь пришло время для Кепы, он тоже замечательный вратарь», – заявил Анчелотти.

Напомним, испанский вратарь «галактикос» Кепа Аррисабалага в последнее время был травмирован и ворота «Реала» успешно защищал украинец Андрей Лунин.

Игра «Унион Берлин» - «Реал» состоится во вторник, 12 декабря, начало – в 22:00 по Киеву.