Шахтер огласил заявку на матч с Порту
Дончан ждет выездная игра группы Лиги чемпионов
13 октября в Порту в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА донецкий «Шахтер» померится силами с местным «Порту».
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В преддверии поединка главный тренер донецкой команды Марино Пушич определился с заявкой подопечных на игру. В нее вошли 28 футболистов, включая сразу четырех голкиперов.
Напомним, в таблице группы Н «Шахтер» занимает 3-е место, «Порту» идет вторым. Обе команды набрали по 9 очков и в очном споре определят обладателя путевки в плей-офф Лиги чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев
Виктор Вацко сообщил, что украинский специалист возглавит «Металлист 1925»