Шахтер огласил заявку на матч с Порту

13 октября в Порту в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА донецкий «Шахтер» померится силами с местным «Порту».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В преддверии поединка главный тренер донецкой команды Марино Пушич определился с заявкой подопечных на игру. В нее вошли 28 футболистов, включая сразу четырех голкиперов.

Напомним, в таблице группы Н «Шахтер» занимает 3-е место, «Порту» идет вторым. Обе команды набрали по 9 очков и в очном споре определят обладателя путевки в плей-офф Лиги чемпионов.