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Лига чемпионов
11 декабря 2023, 19:55 | Обновлено 11 декабря 2023, 19:57
452
0

Шахтер огласил заявку на матч с Порту

Дончан ждет выездная игра группы Лиги чемпионов

11 декабря 2023, 19:55 | Обновлено 11 декабря 2023, 19:57
452
0
Шахтер огласил заявку на матч с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября в Порту в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА донецкий «Шахтер» померится силами с местным «Порту».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В преддверии поединка главный тренер донецкой команды Марино Пушич определился с заявкой подопечных на игру. В нее вошли 28 футболистов, включая сразу четырех голкиперов.

Напомним, в таблице группы Н «Шахтер» занимает 3-е место, «Порту» идет вторым. Обе команды набрали по 9 очков и в очном споре определят обладателя путевки в плей-офф Лиги чемпионов.

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
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