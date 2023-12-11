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11 декабря 2023, 18:43 | Обновлено 11 декабря 2023, 18:44
2222
0

Умер тренер, воспитавший Романа Яремчука и Богдана Шуста

Николай Дударенко работал в структуре ДЮШ ФК «Львов» с первых дней ее основания

11 декабря 2023, 18:43 | Обновлено 11 декабря 2023, 18:44
2222
0
Умер тренер, воспитавший Романа Яремчука и Богдана Шуста
ФК Львов. Николай Дударенко

Во Львове на 73-м году ушел из жизни бывший детский тренер ФК «Львов» Николай Дударенко.

Николай Иванович работал в структуре ДЮШ ФК «Львов» с первых дней ее основания, а последние годы выполнял обязанности селекционера, имея за спиной огромный опыт игрока и тренера. Среди его самых известных воспитанников – Роман Яремчук, Богдан Шуст, братья Григорий и Борис Баранцы, а также многие другие.

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