Другие новости11 декабря 2023, 18:43 | Обновлено 11 декабря 2023, 18:44
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Умер тренер, воспитавший Романа Яремчука и Богдана Шуста
Николай Дударенко работал в структуре ДЮШ ФК «Львов» с первых дней ее основания
11 декабря 2023, 18:43 | Обновлено 11 декабря 2023, 18:44
2222
0
Во Львове на 73-м году ушел из жизни бывший детский тренер ФК «Львов» Николай Дударенко.
Николай Иванович работал в структуре ДЮШ ФК «Львов» с первых дней ее основания, а последние годы выполнял обязанности селекционера, имея за спиной огромный опыт игрока и тренера. Среди его самых известных воспитанников – Роман Яремчук, Богдан Шуст, братья Григорий и Борис Баранцы, а также многие другие.
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