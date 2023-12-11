ШОВКОВСКИЙ: «Зашел президент в раздевалку, сказав несколько слов»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский провел первую пресс-конференцию без приставки «исполняющий обязанности» после победы над «Оболонью» (2:0) в чемпионате Украины.

– После завершения матча мы собрались в раздевалке, зашел президент. Он сказал несколько слов. После этого я переговорил с ребятами. В принципе, ничего такого не произошло. Единственное – поздравили друг друга с победой. Также я поблагодарил ребят за тот период времени, что я начал работать с ними как исполняющий обязанности главного тренера. Пожелал им плодотворно провести отпуск, уделить время близким, любимым. Чтобы все были здоровы, чтобы как можно скорее в нашу страну пришел мир и чтобы мы завершили войну нашей победой.

Кроме этого, акцентировал внимание на тех моментах, которые помогли нам одержать четыре победы подряд в последних матчах. Это желание, понимание, ответственное отношение как к тренировочному процессу, так и к себе, а также мотивация, с которой они выходили на футбольное поле не только в матчах, но и на тренировках.