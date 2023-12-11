С Роналдо и Роналдиньо, но без Роналду: Бензема назвал свою команду мечты
Также в список не попал Лионель Месси
Экс-форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, который сейчас является игроком саудовского «Аль-Иттихада», сформировал свою команду мечты.
Француз удивил своим выбором, не включив в список бывшего партнера по мадридскому клубу Криштиану Роналду, с которым отыграл бок о бок на протяжении девяти лет с 2009-го по 2018-й, а также оставив вне «заявки» восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси. А вот о самом себе Карим не забыл.
Команда мечты версии Карима Бензема
Вратарь: Мануэль Нойер;
Защитники: Даниэль Алвес, Серхио Рамос, Пепе, Марсело;
Полузащитники: Клод Макелеле, Поль Погба, Зинедин Зидан, Роналдиньо;
Нападающие: Карим Бензема, Роналдо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский дуэт помог «Жироне» добыть историческую победу против «Барселоны»
Виктор Вацко сообщил, что украинский специалист возглавит «Металлист 1925»