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11 декабря 2023, 16:27 |
614
0

С Роналдо и Роналдиньо, но без Роналду: Бензема назвал свою команду мечты

Также в список не попал Лионель Месси

11 декабря 2023, 16:27 |
614
0
С Роналдо и Роналдиньо, но без Роналду: Бензема назвал свою команду мечты
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Экс-форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, который сейчас является игроком саудовского «Аль-Иттихада», сформировал свою команду мечты.

Француз удивил своим выбором, не включив в список бывшего партнера по мадридскому клубу Криштиану Роналду, с которым отыграл бок о бок на протяжении девяти лет с 2009-го по 2018-й, а также оставив вне «заявки» восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси. А вот о самом себе Карим не забыл.

Команда мечты версии Карима Бензема

Вратарь: Мануэль Нойер;

Защитники: Даниэль Алвес, Серхио Рамос, Пепе, Марсело;

Полузащитники: Клод Макелеле, Поль Погба, Зинедин Зидан, Роналдиньо;

Нападающие: Карим Бензема, Роналдо.

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Карим Бензема Мануэль Нойер Марсело Дани Алвес Серхио Рамос Пепе Клод Макелеле Поль Погба Роналдиньо Роналдо Зинедин Зидан Команда мечты
Источник OneFootball
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