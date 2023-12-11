Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне лично заинтересован в трансфере украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика, сообщает испанское издание Fichajes.

Источник отмечает, что «матрасники» хотят начать работу над переходом уже сейчас, чтобы гарантировать себе усиление атаки на следующий сезон. Они считают Артема перспективным и талантливым форвардом, который достоин шанса проявить себя в топ-клубе. Ранее Довбик заявил, что не уйдет из «Жироны» до конца сезона.

В этом сезоне чемпионата Испании на счету 26-летнего Артема Довбика 15 матчей, в которых он отметился 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 15 миллионов евро.