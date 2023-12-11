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  4. Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Испания
11 декабря 2023, 15:29 |
832
4

Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика

Украинский нападающий «Жироны» продолжает быть целью «Атлетико» Мадрид

11 декабря 2023, 15:29 |
832
4
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне лично заинтересован в трансфере украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика, сообщает испанское издание Fichajes.

Источник отмечает, что «матрасники» хотят начать работу над переходом уже сейчас, чтобы гарантировать себе усиление атаки на следующий сезон. Они считают Артема перспективным и талантливым форвардом, который достоин шанса проявить себя в топ-клубе. Ранее Довбик заявил, что не уйдет из «Жироны» до конца сезона.

В этом сезоне чемпионата Испании на счету 26-летнего Артема Довбика 15 матчей, в которых он отметился 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 15 миллионов евро.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги Диего Симеоне
Источник Fichajes.net
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Комментарии 5
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fifa2020
Реал, Челсі, Атлетіко, Барселона (Циганков), Бенфіка, Тотенхем (Забарний), Ювентус (Судаков) і Миколенко скоро в топ перейде) В нас ще такої збірної не було) Потрібно ще 6-7 чоловік із ю-21 збірної відправити в Європу і будемо не гірше хорватів)
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0
New Zealander
Я чето думал что Довбик моложе. А ему уже оказивается 26 лет
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0
Burevestnik
Артем без Віті нікуди не піде. і Атлетико зараз не дуже схожий на гранда.  
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0
Показать Скрыть 1 ответ
contr
Ага Грізман чемпіон світу сяде на банку а Долбік буде грати 😫ідіоти пля☝️☝️☝️
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-1
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