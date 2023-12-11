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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 15:10 |
178
1

Президент Полесья: «Мы будем бороться за медали УПЛ и Кубок Украины»

Геннадий Буткевич подвел итоги первого полугодия своей команды в УПЛ

11 декабря 2023, 15:10 |
178
1
Президент Полесья: «Мы будем бороться за медали УПЛ и Кубок Украины»
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич подвел итоги первого полугодия своей команды в УПЛ.

– Геннадий Владиславович, в начале сезона Вы заявили о цели – попасть в ТОП-5. Команда завершает календарный год на третьем месте в турнирной таблице. Какие Ваши впечатления от дебютной половины сезона?

– В первую очередь, хочу поблагодарить игроков и тренерский штаб, которые смогли достичь высокой планки, которую я поставил. По потерянным очкам «Полесье» на 5-й позиции в УПЛ. Я хочу, чтобы команду этот факт только еще больше мотивировал, ведь мы можем еще лучше.

– Какие цели на вторую часть сезона?

– В начале сезона я ставил команде цель закрепиться в первой пятерке, впоследствии мы поняли, что эта цель достижима. Поэтому мы не хотим на этом останавливаться и попробуем бороться за призовые места УПЛ. Также очень доволен выступлениями команды в Кубке Украины и историческим достижением – выходом в полуфинал. В этом турнире наша цель – выигрыш трофея. Команда демонстрирует постепенный и уверенный рост. Поэтому растут и требования. «Полесье» будет бороться за призовые места УПЛ и Кубок Украины.

– По итогам первой части сезона в УПЛ пока есть плотная борьба в турнирной таблице. Кого бы Вы выделили среди конкурентов? И с кем общаетесь из своих коллег из числа президентов клубов?

– Мне нравится уровень конкуренции в чемпионате. От этого достижения «Полесья» становятся еще более ценными. Все соперники заслуживают уважения. Например, если взять «Верес», команда несмотря на тяжелые времена способна отбирать очки у лидеров чемпионата – «Шахтера» и «Полесья». Я тесно общаюсь с Иваном Надеиным и вижу сколько усилий и времени он вкладывает в клуб, чтобы побороть все трудности. Это вызывает большое уважение. Также мне импонирует проект «Кривбасса». Во главе проекта – Константин Караманиц, глубокий и умный человек, поэтому неудивительно, что команда проводит успешный сезон.

Напомним, «Полесье» имеет 32 очка после 17 туров УПЛ, что позволяет команде занимать 3-е место в турнирной таблице. В Кубке Украины команда из Житомира гарантировала себе участие в полуфинале.

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Полесье Житомир Геннадий Буткевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кубок Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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