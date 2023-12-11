Рейтинг ATP. Сачко и Крутых поднялись на одну строчку

На прошлой неделе мужчины играли только турниры ITF, поэтому наверху изменений практически нет.

Все теннисисты из топ-150 сохранили свои позиции.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко и Алексей Крутых поднялись на одну строчку, Вадим Урсу – на две. Илья Марченко, Эрик Ваншельбойм и Вячеслав Белинский сохранили свои места.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP