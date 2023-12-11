ATP11 декабря 2023, 14:20 |
63
0
Рейтинг ATP. Сачко и Крутых поднялись на одну строчку
Марченко, Ваншельбойм и Белинский сохранили свои места
11 декабря 2023, 14:20 |
63
0
На прошлой неделе мужчины играли только турниры ITF, поэтому наверху изменений практически нет.
Все теннисисты из топ-150 сохранили свои позиции.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Виталий Сачко и Алексей Крутых поднялись на одну строчку, Вадим Урсу – на две. Илья Марченко, Эрик Ваншельбойм и Вячеслав Белинский сохранили свои места.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 декабря 2023, 19:45 3
Игра прервана на 17-й мин из-за смерти фаната и будет доиграна в другой день
Теннис | 09 декабря 2023, 20:26 6
Даяна в трех партиях проиграла Кларе Бюрель в полуфинале соревнований во Франции
Футбол | 11.12.2023, 10:20
Футбол | 11.12.2023, 00:03
Футбол | 10.12.2023, 22:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.12.2023, 20:39 5
09.12.2023, 10:53 8
10.12.2023, 13:37 4
09.12.2023, 12:39 1
Бокс
Футбол
11.12.2023, 05:35
10.12.2023, 21:07 7