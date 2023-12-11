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  4. Рейтинг ATP. Сачко и Крутых поднялись на одну строчку
ATP
11 декабря 2023, 14:20 |
63
0

Рейтинг ATP. Сачко и Крутых поднялись на одну строчку

Марченко, Ваншельбойм и Белинский сохранили свои места

11 декабря 2023, 14:20 |
63
0
Рейтинг ATP. Сачко и Крутых поднялись на одну строчку
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

На прошлой неделе мужчины играли только турниры ITF, поэтому наверху изменений практически нет.

Все теннисисты из топ-150 сохранили свои позиции.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко и Алексей Крутых поднялись на одну строчку, Вадим Урсу – на две. Илья Марченко, Эрик Ваншельбойм и Вячеслав Белинский сохранили свои места.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Александр Брайнин Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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