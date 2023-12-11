Бавария и Ман Сити следят за игроком Жироны, забившим Барселоне

Мюнхенская «Бавария» и английский «Манчестер Сити» интересуются левым защитником «Жироны» Мигелем Гутьерресом, сообщает испанское издание Relevo.

Каталонский клуб оценивает 22-летнего левого защитника в 35 миллионов евро – именно такая сумма представлена в качестве отступных в его контракте. Интересно, что «Реал» Мадрид получит от нее 50%. К тому же, для «сливочных» есть специальная опция выкупа Мигеля - всего за 8 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Испании Мигель Гутьеррес провел 15 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Его контракт с «Жироной» действует до лета 2027 года.

Напомним, ранее Мигель забил в ворота «Барселоны», а его команда победила со счетом 4:2.