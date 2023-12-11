Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария и Ман Сити следят за игроком Жироны, забившим Барселоне
Испания
11 декабря 2023, 14:26 |
2834
0

Бавария и Ман Сити следят за игроком Жироны, забившим Барселоне

Также Мигеля Гутьерреса может выкупить «Реал»

11 декабря 2023, 14:26 |
2834
0
Бавария и Ман Сити следят за игроком Жироны, забившим Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Гутьеррес

Мюнхенская «Бавария» и английский «Манчестер Сити» интересуются левым защитником «Жироны» Мигелем Гутьерресом, сообщает испанское издание Relevo.

Каталонский клуб оценивает 22-летнего левого защитника в 35 миллионов евро – именно такая сумма представлена в качестве отступных в его контракте. Интересно, что «Реал» Мадрид получит от нее 50%. К тому же, для «сливочных» есть специальная опция выкупа Мигеля - всего за 8 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Испании Мигель Гутьеррес провел 15 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Его контракт с «Жироной» действует до лета 2027 года.

Напомним, ранее Мигель забил в ворота «Барселоны», а его команда победила со счетом 4:2.

По теме:
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Кого выберет Анчелотти? Лунин и Кепа попали в заявку на матч ЛЧ
Боссы Юве лично наблюдали за Судаковым. Названа возможная сумма трансфера
Жирона Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко vs Мудрик, кто сыграл лучше? Известны оценки игры Эвертон – Челси
Футбол | 10 декабря 2023, 18:36 19
Миколенко vs Мудрик, кто сыграл лучше? Известны оценки игры Эвертон – Челси
Миколенко vs Мудрик, кто сыграл лучше? Известны оценки игры Эвертон – Челси

Виталий выдал еще один топовый матч в АПЛ, Михаил на фоне своей команды был среди лучших

ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
Футбол | 10 декабря 2023, 18:07 5
ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге

Виталий уже становится одним из лидеров «Эвертона» в матчах АПЛ

Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Футбол | 11.12.2023, 05:35
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Не все так плохо? Мудрик – лидер АПЛ по ключевому показателю для вингера
Футбол | 11.12.2023, 12:34
Не все так плохо? Мудрик – лидер АПЛ по ключевому показателю для вингера
Не все так плохо? Мудрик – лидер АПЛ по ключевому показателю для вингера
Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
Футбол | 11.12.2023, 13:08
Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
09.12.2023, 11:43
Футбол
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
09.12.2023, 10:53 8
Хоккей
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
10.12.2023, 22:18 7
Футбол
У 18-кратной победительницы турниров Большого шлема рецидив рака
У 18-кратной победительницы турниров Большого шлема рецидив рака
09.12.2023, 14:17
Теннис
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
09.12.2023, 18:17 5
Футбол
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
10.12.2023, 13:37 4
Футбол
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
11.12.2023, 00:03 99
Футбол
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
10.12.2023, 21:07 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем