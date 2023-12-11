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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 13:36 | Обновлено 11 декабря 2023, 13:37
177
0

Первые спарринги в новом году Рух проведет в Словении

Футболисты львовского клуба начнут подготовку к весенней части сезона 8 января 2024 года

11 декабря 2023, 13:36 | Обновлено 11 декабря 2023, 13:37
177
0
Первые спарринги в новом году Рух проведет в Словении
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» подготовку к весенней части сезона начнут 8 января 2024 года, а первые спарринги проведут на сборе в Словении, куда отправятся 20 января. Всего запланировано восемь контрольных поединков.

Вернутся львовяне домой за несколько дней до календарного поединка 18 тура чемпионата УПЛ – с «Полесьем», который состоится 24 февраля.

Как сообщил главный тренер Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua, без кадровых изменений не обойдется, но конкретика появится перед отъездом на словенский этап подготовки.

«Рух» занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 26 очков.

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Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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