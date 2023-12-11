Первые спарринги в новом году Рух проведет в Словении
Футболисты львовского клуба начнут подготовку к весенней части сезона 8 января 2024 года
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» подготовку к весенней части сезона начнут 8 января 2024 года, а первые спарринги проведут на сборе в Словении, куда отправятся 20 января. Всего запланировано восемь контрольных поединков.
Вернутся львовяне домой за несколько дней до календарного поединка 18 тура чемпионата УПЛ – с «Полесьем», который состоится 24 февраля.
Как сообщил главный тренер Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua, без кадровых изменений не обойдется, но конкретика появится перед отъездом на словенский этап подготовки.
«Рух» занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 26 очков.
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