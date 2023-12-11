ВИДЕО. Лучшие моменты с Александром Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко выступает на топ-уровне уже много лет, соответственно, к нему приковано внимание, он постоянно перед камерами на стадионе, довольно часто дает интервью и снимается в развлекательных шоу.

Поэтому вашему вниманию подборка моментов с Александром.