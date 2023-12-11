Англия11 декабря 2023, 12:56 | Обновлено 11 декабря 2023, 13:14
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ВИДЕО. Лучшие моменты с Александром Зинченко
Подборка моментов, запомнившихся всем фанатам украинца
11 декабря 2023, 12:56 | Обновлено 11 декабря 2023, 13:14
329
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Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко выступает на топ-уровне уже много лет, соответственно, к нему приковано внимание, он постоянно перед камерами на стадионе, довольно часто дает интервью и снимается в развлекательных шоу.
Поэтому вашему вниманию подборка моментов с Александром.
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