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Англия
11 декабря 2023, 12:56 | Обновлено 11 декабря 2023, 13:14
329
0

ВИДЕО. Лучшие моменты с Александром Зинченко

Подборка моментов, запомнившихся всем фанатам украинца

11 декабря 2023, 12:56 | Обновлено 11 декабря 2023, 13:14
329
0
ВИДЕО. Лучшие моменты с Александром Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко выступает на топ-уровне уже много лет, соответственно, к нему приковано внимание, он постоянно перед камерами на стадионе, довольно часто дает интервью и снимается в развлекательных шоу.

Поэтому вашему вниманию подборка моментов с Александром.

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Источник Sport.ua
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