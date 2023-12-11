«Кривбасс» впервые ушел на зимние каникулы во главе турнирной таблицы. Ранее наивысшим достижением бело-красно-черных на промежуточном финише было 2-е место в сезоне-1999/2000, который команда Олега Тарана завершила на 3-й позиции.

Между тем криворожцы, одержав 10 побед при 4-х ничьих и 3-х поражениях, набрали всего 66,7% очков, показав наихудший за все годы результат среди осенних чемпионов. Прежний своего рода антирекорд был установлен «Днепром» еще в ЧУ-1992/93 – 68,9%.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наихудшие показатели команд-победительниц осенней части сезона

Сезон Клуб И В Н П М О % ИМ Тренеры 2023/24 Кривбасс 17 10 4 3 31-17 34 66,7 ?-е Юрий ВЕРНИДУБ 1992/93 Днепр 15 9 4 2 27-11 31 68,9 2-е Николай ПАВЛОВ 2017/18 Шахтер 19 13 3 3 38-18 42 73,7 1-е Паулу ФОНСЕКА 2013/14 Шахтер 18 13 2 3 45-14 41 75,9 1-е Мирча ЛУЧЕСКУ 1995/96 Динамо 17 12 3 2 29-6 39 76,5 1-е Йожеф САБО 2000/01 Динамо 13 9 3 1 24-9 30 76,9 1-е Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 2020/21 Динамо 13 9 3 1 25-10 30 76,9 1-е Мирча ЛУЧЕСКУ 1996/97 Динамо 15 11 2 2 36-11 35 77,8 1-е Йожеф САБО 2007/08 Днепр 18 14 1 3 32-15 43 79,6 4-е Олег ПРОТАСОВ 1998/99 Динамо 15 11 3 1 45-12 36 80,0 1-е Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

ИМ - итоговое место.