Кривбасс впервые ушел на зимние каникулы во главе турнирной таблицы
Криворожцы показали наихудший за все годы результат среди осенних чемпионов
«Кривбасс» впервые ушел на зимние каникулы во главе турнирной таблицы. Ранее наивысшим достижением бело-красно-черных на промежуточном финише было 2-е место в сезоне-1999/2000, который команда Олега Тарана завершила на 3-й позиции.
Между тем криворожцы, одержав 10 побед при 4-х ничьих и 3-х поражениях, набрали всего 66,7% очков, показав наихудший за все годы результат среди осенних чемпионов. Прежний своего рода антирекорд был установлен «Днепром» еще в ЧУ-1992/93 – 68,9%.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наихудшие показатели команд-победительниц осенней части сезона
|
Сезон
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
ИМ
|
Тренеры
|
2023/24
|
Кривбасс
|
17
|
10
|
4
|
3
|
31-17
|
34
|
66,7
|
?-е
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
1992/93
|
Днепр
|
15
|
9
|
4
|
2
|
27-11
|
31
|
68,9
|
2-е
|
Николай ПАВЛОВ
|
2017/18
|
Шахтер
|
19
|
13
|
3
|
3
|
38-18
|
42
|
73,7
|
1-е
|
Паулу ФОНСЕКА
|
2013/14
|
Шахтер
|
18
|
13
|
2
|
3
|
45-14
|
41
|
75,9
|
1-е
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1995/96
|
Динамо
|
17
|
12
|
3
|
2
|
29-6
|
39
|
76,5
|
1-е
|
Йожеф САБО
|
2000/01
|
Динамо
|
13
|
9
|
3
|
1
|
24-9
|
30
|
76,9
|
1-е
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
2020/21
|
Динамо
|
13
|
9
|
3
|
1
|
25-10
|
30
|
76,9
|
1-е
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1996/97
|
Динамо
|
15
|
11
|
2
|
2
|
36-11
|
35
|
77,8
|
1-е
|
Йожеф САБО
|
2007/08
|
Днепр
|
18
|
14
|
1
|
3
|
32-15
|
43
|
79,6
|
4-е
|
Олег ПРОТАСОВ
|
1998/99
|
Динамо
|
15
|
11
|
3
|
1
|
45-12
|
36
|
80,0
|
1-е
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
ИМ - итоговое место.
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