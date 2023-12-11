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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 12:31 | Обновлено 11 декабря 2023, 12:39
306
0

Кривбасс впервые ушел на зимние каникулы во главе турнирной таблицы

Криворожцы показали наихудший за все годы результат среди осенних чемпионов

11 декабря 2023, 12:31 | Обновлено 11 декабря 2023, 12:39
306
0
Кривбасс впервые ушел на зимние каникулы во главе турнирной таблицы
ФК Кривбасс

«Кривбасс» впервые ушел на зимние каникулы во главе турнирной таблицы. Ранее наивысшим достижением бело-красно-черных на промежуточном финише было 2-е место в сезоне-1999/2000, который команда Олега Тарана завершила на 3-й позиции.

Между тем криворожцы, одержав 10 побед при 4-х ничьих и 3-х поражениях, набрали всего 66,7% очков, показав наихудший за все годы результат среди осенних чемпионов. Прежний своего рода антирекорд был установлен «Днепром» еще в ЧУ-1992/93 – 68,9%.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наихудшие показатели команд-победительниц осенней части сезона

Сезон

Клуб

И

В

Н

П

М

О

%

ИМ

Тренеры

2023/24

Кривбасс

17

10

4

3

31-17

34

66,7

?-е

Юрий ВЕРНИДУБ

1992/93

Днепр

15

9

4

2

27-11

31

68,9

2-е

Николай ПАВЛОВ

2017/18

Шахтер

19

13

3

3

38-18

42

73,7

1-е

Паулу ФОНСЕКА

2013/14

Шахтер

18

13

2

3

45-14

41

75,9

1-е

Мирча ЛУЧЕСКУ

1995/96

Динамо

17

12

3

2

29-6

39

76,5

1-е

Йожеф САБО

2000/01

Динамо

13

9

3

1

24-9

30

76,9

1-е

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

2020/21

Динамо

13

9

3

1

25-10

30

76,9

1-е

Мирча ЛУЧЕСКУ

1996/97

Динамо

15

11

2

2

36-11

35

77,8

1-е

Йожеф САБО

2007/08

Днепр

18

14

1

3

32-15

43

79,6

4-е

Олег ПРОТАСОВ

1998/99

Динамо

15

11

3

1

45-12

36

80,0

1-е

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

ИМ - итоговое место.

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Источник Sport.ua
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