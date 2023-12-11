Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мечтает играть за Барселону. Челси ведет переговоры по 16-летнему таланту
Англия
11 декабря 2023, 13:25 | Обновлено 11 декабря 2023, 13:31
72
0

Мечтает играть за Барселону. Челси ведет переговоры по 16-летнему таланту

Мессиньо из «Палмейраса» привлекает внимание топ-клубов

11 декабря 2023, 13:25 | Обновлено 11 декабря 2023, 13:31
72
0
Мечтает играть за Барселону. Челси ведет переговоры по 16-летнему таланту
efe. Мессиньо

Лондонский «Челси» начал переговоры по трансферу 16-летнего вингера «Палмейраса» Мессиньо, также известного как Эстевао Виллиан. Также игроком интересуется каталонская «Барселона», сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Другое издание, Goal, отмечает, что сумма трансфера может составлять около 40 миллионов евро. Сейчас «Челси» ближе к соглашению, чем каталонцы. Интересно, что ранее сам футболист заявлял, что его мечта – играть за «Барселону».

В активе Мессиньо лишь 1 матч на взрослом уровне, однако он уже регулярно выступает за команду «Палмейраса» U-20. Также Эстевао является звездой Бразилии U-17 (5 матчей, 3 гола). Его любимая позиция – правый вингер, но при необходимости он может сыграть слева. Напомним, на левом фланге атаки лондонцев играет украинец Михаил Мудрик.

По теме:
Огромное разочарование. Владелец ЧФР Клуж намерен избавиться от Коноплянки
«Команда, имеющая душу». Довбик и Цыганков прокомментировали игру с Барсой
Не все так плохо? Мудрик – лидер АПЛ по ключевому показателю для вингера
Палмейрас Челси Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Михаил Мудрик
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Футбол | 11 декабря 2023, 05:35 0
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны

Главный тренер жиронцев прокомментировал успех в матче против «сине-гранатовых»

Хаби Алонсо и еще шесть ярких героев нынешнего Байера
Футбол | 11 декабря 2023, 13:15 0
Хаби Алонсо и еще шесть ярких героев нынешнего Байера
Хаби Алонсо и еще шесть ярких героев нынешнего Байера

Валерий Василенко – о главном феномене европейского футбола прямо сейчас

Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Футбол | 10.12.2023, 21:07
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
Футбол | 11.12.2023, 11:07
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
Футбол | 10.12.2023, 13:37
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
09.12.2023, 11:43
Футбол
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
10.12.2023, 19:45 3
Футбол
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
11.12.2023, 01:20 6
Футбол
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
11.12.2023, 00:03 96
Футбол
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
09.12.2023, 19:35 4
Футбол
Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
10.12.2023, 07:05
Бокс
Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец
Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец
09.12.2023, 17:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем