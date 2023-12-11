Мечтает играть за Барселону. Челси ведет переговоры по 16-летнему таланту

Лондонский «Челси» начал переговоры по трансферу 16-летнего вингера «Палмейраса» Мессиньо, также известного как Эстевао Виллиан. Также игроком интересуется каталонская «Барселона», сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Другое издание, Goal, отмечает, что сумма трансфера может составлять около 40 миллионов евро. Сейчас «Челси» ближе к соглашению, чем каталонцы. Интересно, что ранее сам футболист заявлял, что его мечта – играть за «Барселону».

В активе Мессиньо лишь 1 матч на взрослом уровне, однако он уже регулярно выступает за команду «Палмейраса» U-20. Также Эстевао является звездой Бразилии U-17 (5 матчей, 3 гола). Его любимая позиция – правый вингер, но при необходимости он может сыграть слева. Напомним, на левом фланге атаки лондонцев играет украинец Михаил Мудрик.