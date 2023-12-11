ВИДЕО. Сикан рассказал журналу ЛЧ о своем голе в ворота Барселоны

«Барселона» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов неожиданно проиграла «Шахтеру» 0:1. Единственный гол забил форвард Даниил Сикан.

Перед решающим матчем за выход в плей-офф Лиги чемпионов против «Порту» украинский игрок в интервью журналу Лиги чемпионов рассказал, как удалось забить каталонцам после длительной комбинации.

В нынешнем сезоне Сикан в Лиге чемпионов и в УПЛ забил одинаковое количество голов – по три.