Лига чемпионов11 декабря 2023, 11:15 |
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ВИДЕО. Сикан рассказал журналу ЛЧ о своем голе в ворота Барселоны
Игрок вспомнил свой точный удар головой
11 декабря 2023, 11:15 |
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«Барселона» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов неожиданно проиграла «Шахтеру» 0:1. Единственный гол забил форвард Даниил Сикан.
Перед решающим матчем за выход в плей-офф Лиги чемпионов против «Порту» украинский игрок в интервью журналу Лиги чемпионов рассказал, как удалось забить каталонцам после длительной комбинации.
В нынешнем сезоне Сикан в Лиге чемпионов и в УПЛ забил одинаковое количество голов – по три.
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