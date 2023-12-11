Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сикан рассказал журналу ЛЧ о своем голе в ворота Барселоны
Лига чемпионов
11 декабря 2023, 11:15 |
302
3

ВИДЕО. Сикан рассказал журналу ЛЧ о своем голе в ворота Барселоны

Игрок вспомнил свой точный удар головой

11 декабря 2023, 11:15 |
302
3
ВИДЕО. Сикан рассказал журналу ЛЧ о своем голе в ворота Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

«Барселона» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов неожиданно проиграла «Шахтеру» 0:1. Единственный гол забил форвард Даниил Сикан.

Перед решающим матчем за выход в плей-офф Лиги чемпионов против «Порту» украинский игрок в интервью журналу Лиги чемпионов рассказал, как удалось забить каталонцам после длительной комбинации.

В нынешнем сезоне Сикан в Лиге чемпионов и в УПЛ забил одинаковое количество голов – по три.

По теме:
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
ФОТО. «Новый хозяин Араухо». Известный аккаунт сделал мем о Довбике
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
Шахтер Донецк Даниил Сикан Барселона Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три победы за 8 дней. Тренер Эвертона отметил Миколенко и всю команду
Футбол | 11 декабря 2023, 08:11 0
Три победы за 8 дней. Тренер Эвертона отметил Миколенко и всю команду
Три победы за 8 дней. Тренер Эвертона отметил Миколенко и всю команду

Шон Дайч более чем доволен

Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Футбол | 11 декабря 2023, 05:35 0
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны

Главный тренер жиронцев прокомментировал успех в матче против «сине-гранатовых»

Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Футбол | 11.12.2023, 00:03
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
На фоне скандала. Стадион Минаю и стадион Авангард лишили аккредитации
Футбол | 11.12.2023, 10:20
На фоне скандала. Стадион Минаю и стадион Авангард лишили аккредитации
На фоне скандала. Стадион Минаю и стадион Авангард лишили аккредитации
ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
Футбол | 10.12.2023, 18:07
ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Спорт уа каждый день хотя бы две новости из матча Шахтер - Барселона выставляйте
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Супер. Гол века. Браво Шахтер!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
09.12.2023, 18:17 5
Футбол
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
09.12.2023, 11:43
Футбол
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
10.12.2023, 19:45 3
Футбол
Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
10.12.2023, 07:05
Бокс
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
09.12.2023, 10:53 8
Хоккей
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
10.12.2023, 22:18 7
Футбол
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
09.12.2023, 20:39 5
Футбол
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
09.12.2023, 14:17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем